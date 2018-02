Un deținut din Cahul i-a pregătit un colet altui deținut. Au fost prinşi

13:30

În cadrul emisiunii „Politica" de la TV8, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a făcut mai multe declarații care pun sub semnul întrebării așa-numita alianță „PAScuDA". Mai exact, la propunerea lui Andrei Popov de a vorbi despre lidera PAS, Năstase a răspuns că nu crede că-i cazul să vorbească despre Maia Sandu. – (Popov) Vroiam despre Maia Sandu. – (Năstase) Dar de ce să vă vorbesc eu despre Maia Sandu… – (Popov) Maia Sandu știe unde sunteți Dvs. acum? – (Năstase) Cu siguranță. – (Popov) De unde? Ați vorbit cu ea? I-ați spus că veniți la TV8? Eu am o logică în spatele acestei întrebări. – (Năstase) Noi nu ne dăm socoteala unul altuia unde mergem, nu ne facem rapoarte. – (Popov) Păcat. Aveți o mare responsabilitate și nu sunt eu cel care trebuie să vă judec… Doar printr-o excelentă cooperare și sinergie a eforturilor puteți reuși. Iată de ce am întrebat dacă Dna. Sandu știe că sunteți la emisiune. Pare un fleac, dar fac pariu că nici unul din liderii PAS nu a făcut repostare la emisiune. Ulterior, Năstase a declarat că PAS și Platforma DA sunt partide cu viteze diferite, iar fiecare partid are profil diferit. Năstase nu a ratat ocazia să lovească în orgoliul PAS și al Maiei Sandu, amintind că pe data de 14 octombrie, înainte de alegerile prezidențiale, el a mers la sediul PAS și a declarat răspicat că așa nu se mai poate, că opoziția va pierde alegerile dacă nu merge cu un candidat unic. Mai mult, Andrei Năstase a declarat că azi era Președintele Republicii Moldova, dacă nu ceda în fața Maiei Sandu. Iar despre acest lucru i-ar fi spus foarte multă lume, inclusiv de la PSRM. Cât privește eventuala listă comună PAScuDA, Natalia Morari l-a întrebat pe Năstase dacă aceasta se va forma pe principiul parității, chiar dacă PAS se bucură de o popularitate mult mai mare decât Platforma DA. În replică, Năstase a afirmat că va insista pe acest principiu al parității. „Jumătate tu, jumătate eu… ca în cântec." a punctat Năstase. Amintim că ultimele sondaje de opinie au arătat că Platforma DA se află sub pragul electoral. În viitorul Parlament urmând să acceadă doar PSRM, PAS și PDM.