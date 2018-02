Racola femei pentru prostituție în Turcia. O tânără din Drochia, reținută // VIDEO

09:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Cuza Vodă 27/1, 27/2, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/2, 35/4, 35/3A, 37, 37/1, 39/2, 39/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Independenţei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Gh. Codreanu 1-11, 2-12, Cornului 5, 5/2, 7/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 13/4, 17, 22, 23, 23A, 24, 26, 28, Drumul Taberei 2-38, 17-39, Durleşti 11, Toamnei 1, 3, 5, 7, V. Lupu 61-73, Vovinţeni 1-9, 4-14 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Calea Unirii, Calea Unirii 1 Str-La, Dumbravii , Renaşterii, Renaşterii Str-La, Rezistentei, Stejarului , Teiului , Toma Alimoş, Tudor Vladimirescu, Valea-Babii - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici: str. A. Mateevici - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Uzinelor 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214, com. Bubueci: str. Bubueci 9999, Livezilor 29/3, T. Bubueog 1C, 2D, 1, 999, str-la T. Bubuiog 7, 10 (cons. Juridici) - în intervalul de timp între 09:10 - 12:00 7. Anenii Noi: str. A. Puşkin, Cernîşevski, Miciurin, S. Korolev, Zarecnaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Botnăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 or. Anenii Noi: str. Chişinăului, Livezilor, Suvorov, Zoia Kosmodimeankaia - parţial în intervalul de timp 15:00 – 17:00 s. Puhăveni - parţial în intervalul de timp 14:00 – 16:00 8. Cahul: str. 31 August, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit, Lăutarilor, Semion Murafa, Tecuci, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 s. Giurgiuleşti: str. Grănicerii, Mihail Koţiubinschi, s.Djurjuleşti, Serghei Lazo, Sov.Armii, Sovetscaea, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 s. Slobozia Mare: str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Sfătul Ţării, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt., Uliţa Mare, Unirii - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 13:30 9. Cimişlia: s. Maximeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30 10. Cantemir: s. Ţiganca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 11. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Liza Ceaikina, S. Kirov, S. Lazo, V. Korolenko - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30 or. Comrat: str. Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 s. Bugeac: str. Chişinăului, Iubileinaia, Rabpceaia, Stanţionnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Congazcic: str. Mitula, Serghei Lazo, Serghei Lazo, Şcolinaea, 1 Mai - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 12. Călăraşi: s. Bahmult, staţia Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 13. Căuşeni: str. Burebista, Dacia, Decebal, Mioriţa, Troada, Troianus - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 14. Criuleni: str. Alexandr Puşkin, Iurie Gagarin, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, 31 August - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 s. Măgdăceşti: str. Calea Liceului, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Măgdăceşti, Mitropolitul Varlaam, Păcii, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Valea Coloniţei - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 15. Hînceşti: s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, G. Cotovschi, Hînceşti, Ioan Iakir, Lenin, M. Goriki, Molodejnaia, Neberejnaia, Ogorodnaia, str-la Ozernaia, Sovetscaia, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Şipoteni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 16. Ialoveni: s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:30 s. Gangura, s. Alexandrovca - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 s. Ţipala, s. Bălţaţi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 17. Leova: str. Grănicerilor, Mioriţa, Podul De Flori, Tineretului, Vatlina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16;30 18. Nisporeni: s. Bălăneşti, s. Găureni, s. Ciuteşti, s. Selişte, s. Păruceni, s. Vînători - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 19. Orhei: s. Morozeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Neculăieuca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 20. Străşeni: str. Şota Rustaveli, Burebista, Gh. Cojbuc, Ion Creangă, Ion Soltîs, M. Frunze, M. Costin, N. Testemiţeanu, N. Pirogov, Toma Ciorbă, Volocii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 or. Străşeni: str. Orheiului, M. Costin, M. Cbotari, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp 13:00 – 15:00 21. Ştefan Vodă: s. Caplani: str. Libertăţii, M. Eminescu, Molodejnaia, Svoboda, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 Ştefan Vodă s. Popeasca: str. D. Cantemir, G. Cotovschi, Ion Creangă, Lenin - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaea, s.Rascaietii Noi, s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Colhoznaea, Dimitrie Cantemir str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Oseni str-la, Primăverii, Raisa Varan, s.Slobozia, Selişte str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vasilii Jukovski, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 16:00 s. Talmaza: str. 1 Mai, A. Donici, Tinereţii, C. Negruzzi - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Talmaza: str. 1 Mai, A. Mateevici, A. Makarenko, Crupscaia, Gagarin, Matrosov, Mioriţa, Timireayev, Păcii, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 11:50 - 13:50 s. Talmaza: str. Comarov, Coroleva, Pavlova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 22. Taraclia: s. Aluatu: str. 30 Let Pobedî, Bulgară, Sadovaia, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 s. Copceac: str. 8 Martie, Calinin, Pirogov, Rodaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 s. Balabanu: str. 60 Let OcteabreaCiapaevMiciurinSadovaiaV. Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30 23. Teleneşti: str. Alexandru Hîjdeu, Alexandru Plămădeală, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 s. Chişteliniţa - parţial în intervalul de timp 09:00 – 11:30