Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 2 februarie

Iată ce beneficii aduce scorțișoara. Are un conţinut bogat de antioxidanţi, cum ar fi polifenolii Antioxidanţii protejează corpul de acţiunea radicalilor liberi, de stresul oxidativ al acestora. Are proprietăţi antiinflamatoare Inflamaţia in corp este incredibil de importantă, însă ea devine o problemă când este cronică (pe termen lung) şi este îndreptată împotriva propriilor ţesuturi din corp. Scorţişoara este utilă în acest sens, deoarece multe studii au arătat că antioxidanţii din compoziţia ei au o puternică activitate antiinflamatoare. Reduce riscul de boli de inimă Scorţişoara a fost corelată cu un risc redus de boli de inimă, cea mai frecventă cauză de deces prematur la nivel mondial. Ea reduce nivelul colesterolului total, al colesterolului LDL si al trigliceridelor, in timp ce colesterolul HDL (considerat „bun”) ramane stabil. Poate să îmbunătățească sensibilitatea la insulină Insulina este unul dintre hormonii importanţi care reglează metabolismul şi folosirea energiei. Tot insulina este esenţială pentru transportul glucozei din fluxul sangvin în celule. Ajutând astfel insulina să îşi îndeplinească funcţia, scorţişoara poate reduce cantitatea de glucoză din sânge. Are un puternic efect anti-diabet Scorţişoara este renumită pentru efectele sale benefice în ceea ce priveşte scăderea glicemiei şi are câteva mecanisme care o ajută să facă acest lucru. În primul rând, scorţişoara scade cantitatea de glucoză care pătrunde în fluxul sangvin după o masă. În al doilea rând, un compus din scorţişoară poate să acţioneze asupra celulelor, mimând efectele insulinei. Doza eficientă de scorţişoară care are efecte anti-diabet, conform studiilor, este cuprinsă între 1 şi 6 grame pe zi, relatează doc.ro. Ajută în lupta contra infecţiilor bacteriene şi infecţiilor fungice Compusul activ principal din scorţişoară (aldehidă cinamică) poate să ajute la lupta contra multor tipuri de infecţii. S-a dovedit că uleiul de scorţişoară tratează eficient infecţiile tractului respirator cauzate de fungi. De asemenea, el poate să inhibe dezvoltarea anumitor bacterii, inclusiv Listeria si Salmonella. Atenție însă, femeile însărcinate și persoanele care suferă de hipertensiune trebuie să evite mirosul foarte puternic sau cantitățile foarte mari de scorțișoară.