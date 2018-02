Igor Dodon amenință cu un referendum pentru denunţarea Acordului de Asociere cu UE

15:20

„Analiza noastră, a Guvernului, care a încercat să țină cont atât de devierile pozitive, cât și de cele negative, dar și de evolutia prețului la nivel internațional, indică faptul că pentru acest an există toate premisele unei reduceri semnificative a prețului gazelor naturale. Este deci posibilă o scădere cu până la 20 de procente a acestui preț. Cei de la Moldovagaz au o viziune diferită de a noastră, însă noi am mers pe o analiză absolut obiectivă. Decizia finală o va lua regulatorul, respectiv ANRE, însă noi am dorit ca Moldovagaz să cunoască poziția noastră și cum am ajuns la acest procent. Moldovagaz ne-a informat că există deja discuții cu ANRE și sperăm că în curând vom avea o decizie finala legată de prețul gazului pentru acest an”, a declarat Pavel Filip. Premierul a mai adăugat că atât Guvernul, cât și Moldovagaz, sunt de acord că reducerea tarifelor este una justiciată.