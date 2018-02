Un consilier socialist a semnat Declarația de Unire cu România

15:40

Cum arată ceremonia secretă a celor 7 oameni care controlează Internetul De 4 ori pe an, în două locuri secrete de pe teritoriul Statelor Unite, are loc ceremonia deţinătorilor de chei, care controlează securitatea Internetului. Nu este vorba de o teorie a conspiraţiei, aceste persoane există în realitate, iar misiunea lor este foarte importantă. Există în total 14 persoane care deţin chei de acces la baza de date a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), toţi experţi în domeniul securităţii Internetului din întreaga lume. Ei sunt aleşi datorită experienţei lor, dar şi în funcţie de repartizarea geografică. Fiecare ales al ICANN are o cheie metalică, cu care poate deschide o cutie de valori, unde se află un card care activează un aparat care va genera master key, adică o parolă secretă, cu care se obţine accesul la baza de date ICANN. Cine are acces la această bază de date controlează Internetul, de aceea acest control nu trebuie încredinţat unei singure persoane, ci mai multor responsabili. Un jurnalist de la Guardian a fost invitat la una dintre ceremonii. Accesul se face prin numeroase filtre de control: coduri PIN, carduri, amprente digitale şi aparate care scanează irisul deschid o uşă după alta, iar camera unde are loc întâlnirea este aşa de bine securizată că aparatele electronice de aici nu pot fi accesate din exterior. Care este ceremonia secretă a celor 7 oameni care controlează Internetul, vedeți din materialul video de mai jos: