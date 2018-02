Ministrul de Externe Tudor Ulianovschi efectuează o vizită de lucru în SUA

19:10

Lista personalităţilor ruse susceptibile a fi sancţionate publicată marţi de SUA are valoarea ‘zero’, dar punerea în practică a legii respective este o măsură discriminatorie faţă de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al cărui nume se regăseşte pe lista respectivă, transmite Reuters. Departamentul de Finanţe al SUA a publicat marţi o listă cu […] The post Premierul rus: Lista cu sancționați publicată de SUA are valoarea ‘zero’ appeared first on Moldova.org.