Încoronată la 13 ani. Regele Felipe al Spaniei şi-a decorat fiica de ziua lui

Pentru fiecare leu acordat în tichete de masă, statul încasează, sub diverse forme, 40 de bani. Au un efect de multiplicare în economie foarte mare. Deşi ele sunt taxate cu impozitul pe venit cu 10%, datorită efectelor în lanţ generează mai mulţi bani şi pentru stat pe diverse căi. Şi acesta este doar un exemplu de multiplicare produsă în economie. O investiţie făcută bine şi la timpul ei se comportă la fel. Ea generează bani. Tichetele de masă se acordă în România de aproximativ 20 de ani şi reprezintă o parte importantă a pachetului salarial pentru mulţi angajaţi. Acest sistem creşte venitul disponibil din muncă şi stimulează consumul în economia locală. Potrivit unui studiu realizat de Academia Română pentru Asociaţia Emitenţilor de Tichete, 40% din veniturile pe care angajaţii le primesc sub formă de bonuri de masă se întorc la stat sub formă de încasări. Şi asta nu pentru că tichetele s-ar impozita cu 40%, ci pentru că acordarea lor aduce mai multe beneficii economice în lanţ. Potrivit studiului, la fiecare 25 de beneficiari ai bonurilor de masă, se creează un nou loc de muncă în sectorul agroalimentar, comerţ sau hoteluri şi restaurante. Efectul acordării acestor beneficii extrasalariale se rostogoleşte pe mai multe valuri. Un tichet de masă acordat înseamnă mai multe surse de câştig pentru stat. Prima rundă este 10% - impozitul pe venitul salariatului. A doua este TVA-ul plătit la achiziţiile făcute în baza bonurilor. Mai departe, magazinele care acceptă plata cu tichete de masă îşi sporesc veniturile. Plătesc, la rândul lor, impozit pe profit. Un alt val al impactului pozitiv pe care îl are acordarea bonurilor de masă se referă la generarea de noi locuri de muncă în industria agroalimentară, în comerţ, la emitenţii de tichete de masă, la firmele de curierat. Sunt noi locuri de muncă ce generează, la rândul lor, venituri bugetare, impozit pe venit, contribuţii sociale sau TVA încasat în urma consumului generat de aceşti noi angajaţi.. Cifrele prezentate în studiu arată că, în 2016, sistemul tichetelor de masă a injectat în economie 5,7 miliarde de lei, numai din volumul de emitere. Au fost create, de asemenea, peste 100 de mii de locuri de muncă şi un consum total de peste 8 miliarde de lei. Statul a încasat de pe urma acestui sistem peste 2 miliarde de lei, reprezentând sume provenite din TVA, impozite pe salarii şi profit, dar şi din contribuţii sociale. Din cei circa 5 milioane de salariaţi români, doar jumătate primesc bonuri de masă.