O țară din UE interzice cumpărăturile în zilele de duminică

Acesti oameni fixisti sunt nascuti cu precadere in urmatoarele 3 zodii: Taur Ii dai un deget Taurului si el iti ia toata mana. Nativul acesta nu are neaparat intentii rele, doar ca nu isi prea cunoaste limitele, nu stie ca uneori poti deveni penibil tot insistand pe langa cei care nu te doresc. Ii place sa curteze, dar se intampla si sa nu gaseasca persoana potrivita cu care sa flirteze si atunci va primi un raspuns negativ. Nu se va lasa, ci va merge mai departe, fara sa realizeze ca, de fapt, bate apa-n piua. N-ai zice la prima vedere ca barbatul Taur ar fi un gagicar fara pereche. Ei bine, aparentele mai si insala. Scorpion Chiar daca il urasti cu toata fiinta ta, iar el stie acest lucru, tot isi va dori sa se afle in preajma ta. E un soi de masochism care e pe placul Scorpionului. Tu il dai la o parte, iar el apare din nou, iar si iar, de parca nimic nu s-a intamplat. Asta pentru ca ii place sa domine, pentru ca se simte bine cand iti vede disperarea ta de a scapa de el cu orice pret. Considera ca e dreptul lui sa se impuna pentru a detine controlul. Pesti Nativul acesta, pe cat de bland pare, e capabil sa iti faca viata un calvar. Nu accepta refuzul, nu suporta sa fie dat la o parte, motiv pentru care va continua sa se insinueze in viata ta gasind fel si fel de pretexte. Si atunci cand crezi ca ai scapat de el, inventeaza ceva, gaseste o scuza si reapare prin preajma ta. E insistent si enervant totodata cu presiunea pe care incearca sa o puna asupra oamenilor pe care i s-a pus lui pata, scrie ele.ro.