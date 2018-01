Precizare de ultimă oră privind demisia lui Mihai Poalelungi

17:40

Mărturii noi că Washingtonul şi-a încălcat promisiunea de a nu împinge NATO „nici cu un inch către Est” – o decizie de maximă importanţă, cu consecinţe majore – nu au fost semnalate de New York Times sau de alte surse reputate de media. By Stephen F. Cohen The Nation, ianuarie 2018 Nota: www.flux.md. Stephen F. Cohen […]