Tragedia de la Anenii Noi: Tânăra de 24 de ani și-a revenit din comă

09:40

Administraţia Trump recunoaşte că a copiat din revista Forbes ca să întocmească „lista oligarhilor” Asemănarea izbitoare între raportul abia publicat de Departamentul american al Trezoreriei cu privire la oligarhi ruşi şi lista celor mai bogaţi ruşi din 2017 publicată de revista Forbes nu este o coincidenţă, scrie The Independent. Un purtător de cuvânt al departamentului a confirmat marţi pentru BuzzFeed News că anexa neclasificată a raportului provine din clasamentul Forbes al ”celor mai bogaţi oameni de afaceri din Rusia în 2017”. Dezvăluirea este susceptibilă să provoace critici cu privire la rigoarea raportului Departamentului de Stat şi să consolideze ideea că lista spune în principal care este elita rusă şi nu o dezvăluire oficială a corupţiei politice din jurul Kremlinului, aşa cum sugerează unii congresmeni americani, comentează The Independent. Congresul a comandat acest raport, în baza unei măsuri pe care preşedintele Donald Trump a promulgat-o în august fără tragere de inimă. La vremea aceea, preşedintele american a criticat măsura ca ”serios viciată”. Aproape toţi cei 96 de oligarhi listaţi în raportul emis de Guvern, care deţin fiecare o avere estimată la peste un miliard de dolari, apar în clasamentul Forbes. Întrebat dacă există ”vreun adevăr în criticile potrivit cărora lista Trezoreriei a fost inspirată sau provine din lista Forbes”, un purtător de cuvânt al Trezorerieii a răspuns ”da”. “”Numele şi valoarea averilor oligarhilor din versiunea neclasificată a raportului au fost selectate pe baza unor criterii obiective provenind din surse disponibile public”, a declarat el sub protecţia aninimatului. Secţiuni din raportul Trezoreriei rămân clasificate şi ar conţine alte nume ale unor multimilionari ruşi. Foşti oficiali de la Trezorerie au declarat că probabil Congresul va reacţiona cu furie în cazul în care raportul clasificat nu este mai substanţial, având în vedere natura neobişnuită a listei neclasificate, pe care apar nume ale unor prieteni ai preşedintelui rus Vladimir Putin dar şi ale unor inamici ai săi precum fraţii miliardari Aleksei şi Dmitri Anaiev, ale căror întreprinderi au fost confiscate în ultimii ani. “ ”Faptul că lista publică a oligarhilor reflectă lista Forbes este «prea drăguţ» pentru Congres şi îi înfurie pe legiuitori”, a declarat Liz Rosenberg, o fostă angajată a Departamentului Trezoreriei. “”Administraţia poate că şi-a păstrat mai multă credibilitate cu privire la politica faţă de Rusia în rândul acestor congresmeni furioşi dacă are o listă mai restrânsă pe baza altor criterii”. Vestea publicării listei a provocat unde de şoc în rândul elitei ruse, iar iniţiaţi de la Washington precum fostul angajat al Departamentului de Stat Daniel Fried au primit oferte atractive pentru a încerca să scoată clienţi ruşi de pe listă. Însă mulţi ruşi au răsuflat uşuraţi după ce Trezoreria americană a publicat, în noaptea de luni spre marţi, raportul, care include precizări din partea administraţiei Trump potrivit cărora acesta nu este o listă de sancţiuni şi că Statele Unite nu impun noi sancţiuni prin lege pentru moment. Konstantin Kosacev, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Consiliului Federaţiei ruse, a apreciat că administraţia americană pare că ”pur şi simplu a copiat agenda […] Record Administraţia Trump recunoaşte că a copiat din revista Forbes ca să întocmească „lista oligarhilor” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.