CEC a acceptat cererile de demisie ale consilierilor Oazu Nantoi și Victor Lutenco: Cine le va lua locul

În spatele unei bărbat de succes se află o femeie de succes. Acest aforism se poate de raportat și pentru o instituție de succes. Este vorba de Alina Zbancă, purtător de cuvânt al Ministrului Afacerilor Interne. Pe lângă faptul că are grijă de imaginea lui Alexandru Jizdan, specialista în comunicare are o plachetă de versuri. Redacția MediaNews a decis să facă un interviu cu Alina Zbancă, pentru a afla mai multe despre ea. Alina, tu ești un om al contrastelor, iar aceasta o demonstrează pasiunile tale pentru poezie și uniformă. De ce în MAI și nu alt undeva sau alt ceva? Dacă nu aici, dacă nu acum, dacă nu așa și dacă nu eu, atunci cine?! Dacă nu comunicare, dacă nu imagine și cuvinte, atunci ce? Totul este relativ în viața noastră, uneori și alegerile. Cine a spus că poezia este opoziția uniformei? este o regulă scrisă undeva? Oamenii își creează singuri obstacole, sau legi nescrise care nu fac altceva decât să ne știrbeze din spiritual, din suflet, din vise. Nu este neapăsat să faci din job o pasiune, nu, dar trebuie să-ți placă ceea ce faci, altfel nu generezi schimbarea. MAI pentru că asta a fost alegerea mea, nu a ales altcineva pentru mine în 2014, eu am ales să vin în cadrul acestei instituții, care mi-a devenit o casă, una în care am crescut, m-am maturizat și, nu în ultimul rând, în care am învățat lecții de viață, care nu mi-au fost predate la facultatea de jurnalism sau la masterul în marketing. În prima zi când ai venit la MAI, cum a fost și ce te-a impresionat cel mai tare? Este prima dată când îmi este adresată o astfel de întrebare. Hai să ne întoarcem în timp, 2014, octombrie. O zi de toamnă în care am decis să mă provoc, eu pe mine, nu altcineva. Revenisem dintr-o vacanță lungă în Germania, veneam cu alte planuri și gânduri de viitor, dar un simplu aviz de pe site-ul MAI, în care citeam despre o funcție vacantă în Direcția relații publice a făcut posibilă povestea mea de astăzi. Aveam 24 de ani și un sertar întreg cu frici și vise neîmplinite. Nu am fost uimită de nimic, am descoperit în timp ce înseamnă acest sistem și cum sunt oamenii de aici, a durat. Aparențele înseilă, așa a fost și în cazul meu. Eu știu că tu ai fost plecată în Germania, ce te-a făcut să revii acasă, dar nu ai rămas acolo? Visele și mama. În planurile tale se include părăsirea definitivă a RM? Când aud de părăsirea țării mă apasă o teamă. Nu există o zi în care să nu aud pe cineva din cunoscuții, prietenii, colegii mei cum spun despre intenția de a pleca, unii își perfectează actele, alții au deja un bilet, iar unii visează să plece în viitorul apropiat. Aceste plecări dor și din păcate, pleacă oamenii care pot produce aici, acasă, oamenii care au avut vise mare legate de țară...E un subiect prea sensibil. Eu încă sunt aici, acasă în Republica Moldova. Referindu-ne la poemele tale, de cât timp ai început să scrii, ce te inspiră și când ai lansat primul album de versuri? În copilărie, pe la 12 ani, atunci am început să gândesc în rime. Mă inspiră oamenii și ploile în mare măsură, dar și tot ce este viu. Prima plachetă am lansat-o în 2016. Care e preferata ta? Toate sunt ale mele, toate au fost trecute prin vene și inimă, nu pot să aleg. Când va fi al următoarea carte semnată „Zbancă Alina”? Curând, foarte curând, cu ajutorul lui Dumnezeu. Prin poeziile tale dai dovadă de o persoană clasică într-o lume contemporană. Definește-te în 10 cuvinte. Despre mine prefer să spune cei care m-au cunoscut. Un lucru știu, ploaia, umbrelele și poezia mă reprezintă. Unde te vezi peste 10 ani? Peste 10 ani? E riscat să privesc atât de departe. Dar sper să fiu acolo unde sufletul meu să fie o mare calmă și caldă, pasiunile să dea viață urmelor frumoase, iar oamenii de lângă mine să fie fericiți. În 10 ani un om poate să nu mai fie aici, dar cu siguranță, eu voi fi prezentă prin poeziile mele.