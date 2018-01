Economia descreșterii: Pentru un trai mult mai bun, cu consum mult mai mic

10:50

Un grup de fundații europene – Heinrich Boll Stiftung, Rosa Luxemburg Stiftung și Friends of Earth Europe – au publicat, la sfîrșitul anului trecut, un studiu despre corporatizarea industriei alimentare globale. ”Atlasul Alimentar – Numere și diagrame despre corporațiile care controlează ce mîncăm” (eng. Agrifood Atlas – Facts and figures about the corporations that control […]