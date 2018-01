Motivul pentru care Trump nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle

14:40

La data de 16 iunie 1963, Valentina Tereskova avea sa devina prima femeie care a zburat in spatiu, o realizare propagandistica majora pentru Uniunea Sovietica. Astazi, Valentina Tereskova ramane singura femeie care a facut un zbor in spatiu singura. Valentina Vladimironova Tereskova s-a nascut in Maslennikovo, Rusia, in 1937. La varsta de 18 ani a…