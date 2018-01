Avem transferuri de miliarde, dar nu avem investiții din acești bani

12:40

O parcare multietajată ar putea fi construită pe strada Mihai Eminescu din centrul Chișinăului, în imediata vecinătate a Conacul urban al lui A. D. Inglezi, monument de arhitectură introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chișinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Proprietarele terenului pe care ar urma să fie construită parcarea sunt […] The post ZdG: O parcare multietajată ar putea apărea în centrul Capitalei. Proiectul aparține familiei unui deputat appeared first on Moldova.org.