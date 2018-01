Nouă cazuri de gripă, depistate în ultima săptămână. Au fost înregistrate şi aproape 3000 de persoane cu infecţii acute ale căilor respiratorii

15:20

Cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii: Cu ce sumă uriaşă au plecat hoţii din casa unui miliardar Miliardarul britanic James Stunt, în vârstă de 36 de ani, a fost victima celui mai mare jaf din istoria Marii Britanii: 90 de milioane de lire sterline în cash, aur şi diamante au fost furate din locuinţa sa. Fostul soţ al modelului Petra Ecclestone a anunţat poliţia după ce a văzut că hoţii au jefuit noua sa locuinţă din districtul londonez Belgravia, în timp ce el dormea. Potrivit MailOnline, miliardarul nu avea încă instalate camere de luat vederi în locuinţa sa de lux, în care se mutase recent, în urma divorţului din luna octombrie. Din fericire pentru el, acesta are asigurare. Poliţia Metropolitană a declarat că pe 14 decembrie 2017, în jurul orei 19:45, un bărbat a sunat să raporteze jaful dat într-o casă din Westminster. Ulterior, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat, dar în lipsa probelor a fost eliberat. Acesta se află în continuare sub supravegherea poliţiei. În pofida celor întâmplate, Stunt a mers în noaptea următoare în Mayfair, în apropierea casei sale, unde a petrecut păzit de bodyguarzii săi. Acesta a fost văzut când părăsea restaurantul C London în compania unor tinere, înconjurat de gărzile de corp şi putând în continuare verigheta, chiar dacă divorţul de Petra Ecclestone s-a pronunţat anul trecut, în luna octombrie. În urma partajului, cei Stunt şi Ecclestone au împărţit suma de 5,5 miliarde de lire sterline şi un conac situat în Los Angeles, în valoare de 158 de milioane de lire sterline. Cuplul s-a căsătorit în 2011, iar ceremonia, care s-a ţinut într-un castel italian, a costat 12 milioane de lire sterline. Potrivit site-ului Stunt & Co, miliardarul a fost implicat în „speculaţii de mare succes în industria de jocuri de noroc, artă, în industria navală şi în minerit”. Sursă: independent.md Record Cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii: Cu ce sumă uriaşă au plecat hoţii din casa unui miliardar apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.