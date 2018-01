PROGNOZA METEO: Află cum va fi vremea astăzi

12:45

În același timp, compania se pregateste pentru intrarea in vigoare a unei noi legi a Uniunii Europene (UE) cu privire la protectia datelor, scrie Reuters. Videoclipurile le vor arata utilizatorilor cum pot gestiona informatiile pe care Facebook le foloseste pentru a le prezenta reclame, dar si cum sa stearga informatii publicate demult. Aceste materiale le vor explica utilizatorilor si ce se intampla cu datele pe care le-au sters din conturile lor, a anuntat Erin Egan, Chief Privacy Officer la Facebook. Reprezentantii platformei Facebook, care are peste doua miliarde de utilizatori in intreaga lume, au spus ca aceasta este prima data cand publica principiile de confidentialitate - regulile dupa care compania gestioneaza informatiile publicate de utilizatori. Aceste demersuri sunt facute inainte de intrarea in vigoare, la 25 mai, a Regulamentului General al UE de Protejare a Datelor (GDPR). Dupa intrarea in vigoare a GDPR, companiile vor trebui sa declare incalcari in privinta accesului la informatii in cel mult 72 de ore, precum si sa le permita clientilor sa isi exporte datele si sa le stearga. Principiile de confidentialitate ale Facebook difera de termenii si conditiile cu care utilizatorii sunt de acord atunci cand isi deschid conturile pe platforma de socializare. Acestea merg de la permiterea utilizatorilor sa aiba control asupra confidentialitatii datelor lor, pana la faptul ca utilizatorii detin informatiile pe care le publica. "Intelegem ca oamenii folosesc Facebook pentru a se conecta, dar nu toata lumea vrea sa impartaseasca tot cu toata lumea - inclusiv cu noi. Este important sa ai de ales atunci cand vine vorba despre cum sunt folosite datele tale", a spus Egan. Intre principiile de confidentialitate ale companiei se numara si ajutarea utilizatorilor sa inteleaga cum le sunt folosite datele, mentinerea informatiilor in siguranta, imbunatatirea constanta a noi functii in privinta controlului datelor de catre utilizatori, precum si raspunderea in fata organismelor de reglementare. "Ne supunem produsele la teste de siguranta riguroase. Ne intalnim cu autoritatile de reglementare, legislatori si experti in privinta confidentialitatii din intreaga lume pentru a obtine informatii despre practicile si politicile noastre in legatura cu datele", a adaugat Egan, intr-un mesaj publicat pe blog. Directoarea operatiunilor, Sheryl Sandberg, a anuntat saptamana trecuta ca Facebook va crea un nou centru pentru confidentialitate. Potrivit lui Egan, incepand de luni, News Feed-ul le va aminti utilizatorilor sa faca "o verificare a confidentialitatii", pentru a se asigura ca sunt de acord cu datele pe care le fac publice si cu persoanele care le pot accesa. GDPR creste considerabil nivelul amenzilor pentru companiile care incalca legea referitoare la protectia datelor, aceste sanctiuni putand ajunge la 4% din cifra de afaceri anuala globala sau la 20 de milioane de euro ¬ oricare cuantum ar fi mai mare.