(foto) Fiica lui Vladimir Putin a fost înşelată. Cum arată amanta soţului ei

Bruno Mars a câştigat şapte trofee la cea de-a 60-a ediţie a galei premiilor Grammy, inclusiv la categoriile cel mai bun album al anului, cel mai bun cântec al anului şi înregistrarea anului.www.digi24.ro. Foto: Facebook „24K Magic" al lui Bruno Mars a fost desemnat albumul anului. Cântăreţul i-a întrecut la această categorie pe Childish Gambino („Awaken, My Love!"), Jay-Z („4:44"), Kendrick Lamar („Damn") şi Lorde („Melodrama"). „În primul rând mă adresez celorlalţi nominalizaţi la această categorie - Lorde, Kung Fu Kenny, Jay-Z, Gambino: Voi sunteţi motivul pentru care eu îmi petrec timpul în studio încercând să dau tot ce pot, pentru că ştiu că voi veţi veni cu muzică şi artă de cea mai înaltă calitate. Vă mulţumesc că binecuvântaţi lumea cu muzica voastră", a spus Bruno Mars. Cântăreţul a dedicat acest premiu „eroilor săi", între care se numără Babyface şi Teddy Riley, care l-au ajutat la începutul carierei sale muzicale. „That's What I Like" şi „24K Magic" ale artistului au câştigat la categoriile cel mai bun cântec al anului şi înregistrarea anului. Bruno Mars a fost premiat şi la categoriile cea mai bună interpretare R&B şi cel mai bun cântec R&B, pentru „That's What I Like". Artistul a câştigat şi trofeul pentru cel mai bun album R&B, „24k Magic" - care a fost desemnat şi cel mai bun album „Engineered Non-Classical)". Pentru cea mai bună interpretare rap a fost premiat Kendrick Lamar, pentru melodia „Humble". Lamar şi Rihanna au fost premiaţi şi pentru cea mai bună interpretare rap/sung, pentru „Loyalty". Kendrick Lamar a câştigat şi la categoria cea mai bună piesă rap, pentru „Humble", şi la categoria cel mai bun album rap, pentru „Damn". Artistul a fost premiat şi pentru cel mai bun videoclip muzical, cel pentru piesa „Humble". Ed Sheeran a fost premiat la categoria cea mai bună interpretare solo a unei melodii pop, pentru piesa „Shape Of You". Cântăreţul a fost premiat şi la categoria cel mai bun album pop, pentru „÷ (Divide)". Cea mai bună înregistrare dance a fost desemnată „Tonite", al LCD Soundsystem, iar cel mai bun album dance/electro a fost desemnat „3-D The Catalogue", semnat Kraftwerk. Cel mai bun album pop tradiţional a fost desemnat „Tony Bennett Celebrates 90", produs de Dae Bennett. Trofeul pentru cel mai bun album instrumental contemporan a fost adjudecat de „Prototype", semnat Jeff Lorber Fusion. Pentru cea mai bună interpretare rock, trofeul a fost câştigat de Leonard Cohen, pentru „You Want It Darker", iar cel mai bun cântec rock a fost desemnat „Run", al Foo Fighters. Cel mai bun album rock a fost „A Deeper Understanding", semnat The War On Drugs. Cea mai bună interpretare metal a fost cea a piesei „Sultan's Curse" a trupei Mastodon. Trupa The National a fost premiată pentru cel mai bun album alternative – „Sleep Well Beast". Cel mai bun album urban contemporan a fost desemnat „Starboy", semnat The Weeknd. Cel mai bun cântec country a fost desemnat „Broken Halos", al lui Chris Stapleton, iar cel mai bun album country a fost desemnat „From A Room: Volume 1", al aceluiaşi artist. Cecile McLorin Salvant a fost premiat la categoria cel mai bun album jazz vocal, pentru „Dreams And Daggers", iar cel mai bun album jazz instrumental a fost desemnat „Rebirth", lansat de Billy Childs. Cel mai bun album latin jazz a fost desemnat „Jazz Tango", lansat de Pablo Ziegler Trio. Shakira a fost premiată pentru cel mai bun album latin pop – „El Dorado". David Frost – care a lucrat, între alţii, cu Gabriela Martinez şi Isabel Leonard, a fost numit producătorul anului. La gală au cântat artişti precum Lady Gaga, Elton John, SZA şi Rihanna.