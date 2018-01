PROGNOZA METEO: Vremea se încălzește! CÂTE grade vom avea astăzi

18:00

Sobolan Trebuie sa te motivezi sa dai tot ce e mai bun din tine. Ai motive sa fii optimist. Loialitatea fata de persoana pe care o iubesti poate fi pusa la indoiala, in aceasta saptamana. Iti este greu sa iei niste decizii, iar hotararile luate pot avea un impact dramatic. Organizeaza-te mai bine si cere ajutorul unor consilieri respectabili. Bivol Este nevoie de mai multa precautie in aceasta saptamana. Ia lucrurile incet, nu forta, nu te grabi, concentreaza-te pe angajamentele pe care ti le-ai asumat. Nu iti sta in fire sa ceri ajutorul, insa ar fi recomandat sa o faci. In relatie pot aparea cateva certuri prostesti din cauza temperamentului tau vulcanic. Incearca sa-ti arati sentimentele si prin actiuni, nu doar prin cuvinte, scrie sfatulparintilor.ro. Tigru O saptamana in care ar trebui sa te bazezi mai mult pe fortele proprii, sa ai mai multa incredere in tine si sa o iei de la capat. Conflictele din ultima vreme te-au facut sa vezi mai clar cum stau lucrurile si esti pregatit sa actionezi. Asuma-ti rolul de conducator al propriei vieti si nu-i mai lasa pe ceilalti sa te deturneze de la drumul tau. Iepure O saptamana pozitiva pentru tine. La proiectele incepute vei primi ajutor din partea unor persoane influente. Urmareste-ti interesele in afaceri si fa calcule atente cu banii. Nu iti diminua aspiratiile din cauza fricii. Organizeaza-te mai bine si protejeaza-ti propriile interese. Nu sunt excluse nici aventurile la care vei participa alaturi de prieteni dragi sau rude apropiate. Dragon Simti nevoia sa fii perfect, sa faci planuri mari. O saptamana excelenta sa pui cap la cap scheme care sa te duca pe culmile gloriei. Ai suportul familiei si al partenerului de cuplu si poti muta muntii. Nu-ti fie teama sa visezi. Imaginatia ta este puternica. Exprima-ti fara retinere simtul artistic si creativ. Atitudinea pozitiva iti va deschide usi foarte importante pentru tine. Sarpe Ar trebui sa iti analizezi motivele care te impiedica sa faci compromisuri. Nu trebuie sa castigi orice batalie, unele “infrangeri” pot fi chiar mai benefice decat “victoriile” cu orice pret. Nu te impotrivi valului, mergi in pas cu el, cu incredere. Bazeaza-te pe cuvinte, in aceasta saptamana. Poti sa-i faci pe ceilalti sa te urmeze. Cal Ai o influenta buna asupra rudelor si prietenilor, iar acestia te sustin neconditionat. O perioada propice sa iti infrunti cu siguranta de sine provocarile si sa ai incredere in viitor. E nevoie de diplomatie in relatia cu ceilalti, dar asta nu iseamna ca trebuie sa renunti la prioritatile tale. Planifica-ti totul cu atentie si urmareste oportunitatile. Urmeaza un nou capitol important in viata ta. Capra Esti la inceputul unui nou capitol din viata ta. Daca dai inapoi din cauza experientelor nefericite din trecut risti sa pierzi mult. Cere ajutorul cand esti nesigur. Oamenii te respecta si nu te vor lasa singur. Fii curajos, infrunta cu tarie ceea ce urmeaza. Incearca sa nu fi impulsiv in relatia de cuplu. Consecintele pot fi nefericite. Maimuta O saptamana in care vei fi dramatic si pasional in urmarirea propriilor interese. Vestea proasta este ca esti prea nerabdator si impulsiv. Ai nevoie de ceva mai multa rabdare. Fa un pas in spate, disciplineaza-ti vointa si bazeaza-te pe energia, entuzismul si charisma cu care ii atragi pe ceilalti. Atentie la actiunile riscante! Cocos Esti un lider innascut, talentat si puternic. Simplul fapt ca te simti confortabil in aceasta pozitie ii face pe ceilalti sa te urmeze orbeste. Degaji energie, ceea ce ii face pe ceilalti sa treaca la actiune. Fii precaut cand esti in trafic, exista riscul unor usoare accidentari. In familie pot aparea conflicte din cauza dorintei tale exagerate de a avea mereu dreptate. Caine Ai o personalitate magnetica si influenta. Stralucesti oriunde mergi, faci sugestii si dai sfaturi. Lumea te asculta si te urmeaza. Ai, totusi, tendinta de a fi foarte critic cu tine. Desi ai foarte multe rezultate, tot crezi ca mai ai mult pana la perfectiune. Ambitia este la cote maxime si te forteaza sa asumi prea multe responsabilitati. Atentie sa nu te epuizezi. Mistret Ai dreptul sa-ti exprimi opiniile, atat timp cat nu jignesti pe nimeni. Urmeaza-ti propriile interese, sustine-ti cu tarie punctul de vedere si nu te lasa dominat de ceilalti. Ai incredere in tine. Daca vrei sa fii apreciat, nu te sfii sa arati ca esti demn de apreciere. Arata ca esti puternic si ca iti poti purta singur de grija.