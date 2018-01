Tractoarele Direcției Locativ Comunale vor fi dotate cu GPS

13:10

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Punctul pe Azi. Leancă a precizat totuși că, deocamdată, Alexandu Tănase are alte obiective în față.„Vom discuta și acest subiect. Acum dl Tănase are un obiectiv mult mai important - să vină cu un plan de reformă a justiției. Eu aș fi personal foarte bucuros. Am fost într-o echipă, ne cunoaștem foarte bine, îl apreciez mult pe Alexandru”, a spus Leancă.Totodată, noul vicepremier a declarat că se va implica activ în următoarea campanie electorală, în cadrul căreia formațiunea sa va merge separat.