Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 28 ianuarie

Iata căile pe care chiar si cei mai comozi dintre oameni le pot urma pentru a ajunge sa aiba abdomen plat. 1. Stai in pozitie de drepti Astfel, poti da impresia ca esti cu cel putin 2,5.kg mai slab/a decat in realitate, o spune Deborah L. Mullen, specialist in educatie fizica si sport. Usor de zis greu de facut. Cum s-ar putea trasnforma o actiune singulara intr-un obicei pe termen lung? Rapunsul este: pilates. Potrivit unui studiu intins pe o perioada de 6 luni, pe un esantion de 18 persoane care prezentau probleme cu spatele, Pilates-ul s-a dovedit a fi cea mai usoara metoda de a imbunatati postura practicantilor si intari atat muschii abdominali cat si pe cei ai spatelui inferior. Jessica Cassity, intructor de fitness dezvalui doua exercitii foarte usoare pe care le puteti face fara ca macar sa va dati jos din pat care insa vor avea efecte fantastice asupra taliei voastre: a. Sugeti burta. Intinsi pe spate sugeti incet burta. Apasati cu mainile pentru a fi siguri ca ati expirat tot aerul din burta. Dupa care inspirati usor. Repetati de 10 ori. b. Din sezut cu picioarele indoite. Intindeti-va usor pana atingeti cu pieptul genunchii. Reveniti in pozitia initiala si rasuciti corpul spre dreapta. Repetati miscarea, insa de data aceasta va rotiti spre stanga. Faceti 8 repetari atat la stanga cat si la dreapta. 2. Mergeti la culcare cu o ora mai devreme. Astfel, a doua zi nu veti fi epuizati. Toti cei care isi doresc sa scape de grasimea care le acopera burta trebuie sa stie un lucru foarte important: alimentatia sanatoasa impreuna cu un program regulat de exercitii fizice ajuta sa va atingeti obiectivul insa numai daca va odihniti suficient. Lipsa somnului favorizeaza cresterea hormonilor de stres odata cu largirea taliei. „Exista legaturi directe intre lipsa somnului, stres marit si cresterea in greutate”, a declarat Michele Olson doctor la Universitatea Auburn. Intr-un studiu realizat de cercetatorii canadiani s-a descoperit faptul ca adultii care dormeau doar 5-6 ore pe noapte aveau cu 35% mai multe sanse sa ia 5 kilograme in plus la greutate si prezentau un abdomen cu 60% mai proieminent decat al persoanelor care dormea 7-8 ore pe noapte. 3. Renuntati la apa minerala acidulata. Este adevarat ca atunci cand va este sete, apa acidulata pare o binecuvantare. Insa, potrivit nutritionistului Palinski, gazele astfel inhalate vor avea ca rezultat rapid umflarea abdomenului. Tocmai de aceea este indicat sa beti apa plata, cel putin 8 pahare pe zi pentru a fi siguri ca sunteti hidratati. 4. Cresteti consumul de cereale si proteine. Carbohidratii din cereale nu sunt doar sanatosi insa va ajuta si sa aveti un abdomen de invidiat. O spun cercetatorii de la Pennsylvania State University, care in urma unui studiu au descoperit ca persoanele care consuma regulat cereale integrale scapa de doua ori mai repede de grasimea inestetica de pe burta decat cei care nu manaca deloc cereale. Studiul a demostrat ca cerealele integrale reduc productia de insulina, un hormon care incurajeaza stocarea grasimii, si astfel talia devine rapid mai subtire. Si o cercetare daneza, la care au participat 60 de barbati si femei, a stabilit ca aceia care au urmat o dieta bazata pe cereale integrale, dar cu un surplus de 25% proteina animala, au pierdut in 6 luni de doua ori mai multe kilograme decat cei care n-au consumat cereale insa au avut o dieta bazata pe doar 12% proteine animala, scrie sfatulparintilor.ro. 5. Consumati pepene rosu la desert. Pepenele rosu este bogat in arginina, un aminoacid care ajuta la pierderea greutatii, potrivit unor studii realizate de Journal of Nutrition. Cercetatorii au descoperit ca soarecilor a care au primit timp de 3 luni un supliment de arginina le-au scazut grasimea corpului cu pana la 64%. Adaugarea argininei in dieta unei persoane creste oxidarea grasimii si a glucozei si favorizeaza cresterea musculaturii care arde mai multe calorii decat grasimea. Tocmai de aceea este indicat ca in timpul verii sa aveti gustari pe baza de pepene rosu, iar in cealalta perioada a anului sa consumati fructe de mare, alune si seminte, de asemenea bogate in acest aminoacid. 6. Adaugati otetul in dieta voastra. Principala substanta care ofera otetului gustul puternic si mirosul deosebit este si cea care lupta cu succes impotriva acumularii de grasime, sustin studii realizare de Societatea Japoneza de Nutritie. 175 de niponi supraponderali, barbati si femei, cei care au baut zilnic 1-2 lingurite de otet de mere timp de 12 saptamani, au slabit semnificativ si au prezentat un abdoment mult mai suplu in comparatie cu cei care nu au consumat deloc otet. 7. Mananca incet. Cand suntem stresati avem tendinta sa exageram inclusiv cu mancare sanatoasa. Cercetatorii au legat acest comportament de consumarea unor portii mult mai mari ceea ce conduce automat la o burta proeminenta. Potrivit doctorului Elissa Epel putem scapa de acest obicei savurand fiecare imbucatura, si dand ascultare sentimentului de satietate, ceea ce inseamna automat o scadere a cantitatii ingerate.