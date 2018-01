VIDEO. Cele mai așteptate jocuri în 2018

15:40

„O dată pe săptămână, cel puțin jumătate de zi sunt la sediul PSRM și discut cu colegii”, a declarat șeful statului în urmă cu o săptămână, la emisiunea „Important” de la TVC 21. Tot atunci, Igor Dodon a afirmat că este liderul neformal al Partidului Socialiștilor. Asta chiar dacă nu mai este membru al acestei formațiuni, pentru că legea obligă un președinte să renunțe la apartenența sa politică, pentru a fi învestit în funcție.Este normal ca președintele să fie „lider neformal” al unui partid politic? Are sau nu dreptul șeful statului să petreacă timp la sediul unui partid, în condițiile în care are un mandat popular în funcție sa de președinte? Am aflat părerea unor experți în domeniu.