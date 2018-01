Nu aruncați pâinea din casă, care se usucă. Dați-o hulubilor!

13:50

„La mulți ani, Cassandra! Un an de când zilele au devenit mai colorate, iar fericirea are o altă intensitate. Nu pot spune că am experiență de a crește copii, dar zi de zi învăț și redescopăr viața prin ochii Cassandrei. Și este un sentiment nemaipomenit. Se spune că copiii își aleg părinții, noi îți mulțumim […]