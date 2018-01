iBooks s-ar putea transforma în Apple Books, un concurent pentru serviciul Kindle de la Amazon

17:30

Meteorologii au prognozat un week-end geros şi încălzire ulterioară a vremii Sfârşitul acestei săptămâni va fi geros, cu cer variabil, însă de luni vremea se va încălzi, iar pe alocuri va ninge, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Sâmbătă şi duminică, în medie pe ţară se aşteaptă minus 3 – plus 2 grade Celsius, în timpul zilei. Cel mai frig se aşteaptă să fie în noaptea de sâmbătă, la nord, când mercurul termometrelor va coborî până la 12 grade. În regiunile de centru şi sud va fi cu câteva grade mai cald, iar de luni se aşteaptă valori termice ridicate pe întreg teritoriul ţării. Această tendinţă se va menţine în prima jumătate a săptămânii următoare, când meteorologii prognozează temperaturi până la plus 8 grade Celsius, ziua, şi minus 3 – plus 2 grade, noaptea. De asemenea, în săptămâna care vine, în zonele de nord şi centru sunt posibile precipitaţii sub formă de ninsori şi lapoviţă. Până la 31 ianuarie, rămâne în vigoare Codul Galben de formare a gheţii în bazinele acvatice din ţară. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează populaţia, în special părinţii cu copii minori şi amatorii pescuitului de iarnă, să fie prudenţi şi să evite ieşirile pe gheaţă. Totodată, salvatorii atenţionează conducătorii de mijloace auto că, fie şi în condiţii meteo liniştite, aceştia trebuie să fie foarte prudenţi la trafic, mai ales dacă au de făcut drum lung. O situaţie de urgenţă pe traseu se poate produce oricând, de aceea înainte de a porni la drum şoferul trebuie să fie asigurat că are revizia tehnică făcută, rezervorul plin, antigel schimbat recent, iar în portbagaj – o roată de rezervă, lopată, cabluri pentru tractare, lanţuri pentru roţi, o pungă de sare sau nisip, o trusă cu scule, o pătură, alimente esenţiale şi haine groase de rezervă. Puţini ştiu că serviciile meteorologice din multe ţări au subdiviziuni speciale care se ocupă de studierea stratului de zăpadă. Nivometeorologii sunt necesari mai ales în statele care au munţi, pe vârfurile cărora se depune şi se menţine strat de zăpadă. Aceşti specialişti au misiunea să furnizeze în permanenţă informaţii asupra caracteristicilor stratului de zăpadă şi a riscului de producere a avalanşelor. Activitatea de nivometeorologie este relativ nouă în cadrul administraţiei de profil din România şi vizează pentru moment zona Munţilor Bucegi, Postăvaru şi Făgăraş.