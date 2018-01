Eugen Tomac: Decretul Dumei confirmă că emisiunile de limbă rusă sunt folosite de Kremlin ca instrument de propagandă în RM

20:45

Fostul consiler prezidențial roman Iulian Chifu laudă interviul oferit recent de către liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Într-un editorial pentru portalul deschide.md, Chifu spune că interviul este cel mai bun din cele pe care le-a citit în presa din Moldova și România, și asta deoarece este autentic. Ex-consilierul președintelui Băsescu este de părere că prin acest text, Plahotniuc nu a vrut doar să se promoveze, așa cum ar face alți lideri politici, ci să-și prezinte viziunile despre modul în care trebuie să funcționeze lucrurile în țară. „Interviul este foarte bun, de data aceasta – cel mai bun după cele citite de mine în toată mass media de la Chișinău, București și din materialele plătite peste ocean prin The Hill și în alte locuri – pentru că are o notă de autenticitate și pentru că Vladimir Plahotniuc chiar vrea să comunice ceva. Nu e doar o ocazie spre a utiliza o platformă ca oricare alta pentru a-și face imagine, a lansa mesaje de campanie sau de auto-promovare individuală (apar și acestea prin text). Ci e o ocazie de a comunica, motiv pentru care am și spus că merită citit cu creionul pentru notițe și că dezvăluie foarte multe despre strategii, abordări și omul Vladimir Plahotniuc”, scrie Chifu în editorialul său. În opinia analistului, acest interviu dezvăluie în premieră detalii importante despre modul prin care Plahotniuc și-a propus să guverneze și să dezvolte țara. Chifu consideră că textul trebuie analizat de către oricare om care face sau își dorește să facă politică în Moldova. „El (n. red. – interviul) dezvăluie, în premieră, lucruri cu adevărat importante despre Republica Moldova, despre PDM și persoana care conduce cu mână forte partidul și guvernul Republicii Moldova, cea care deține, practic, puterea discreționară astăzi la Chișinău, un interviu pe care ar trebui oricine face politică sau are un interes în Republica Moldova să îl adnoteze și să-l analizeze cu lupa. Este o realizare de presă ce merită salutată și care ar fi meritat mult mai multă atenție”, mai adaugă Iulian Chifu, fostul consilier al ex-președintelui român, Traian Băsescu. Amintim că recent Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, a oferit un interviu portalului deschide.md. Acesta vorbit despre mai multe subiecte, printre care activitatea guvernului, planurile de viitor ale partidului, dosarele fabricate de către autoritățile ruse pe numele lui etc The post Laude aduse lui Plahotniuc de ex-consilierul prezidențial Chifu: E cel mai bun interviu pe care l-am citit appeared first on Moldova 24.