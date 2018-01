Trei cazuri noi de suspiciuni de rujeolă, înregistrate în nordul țării

17:21

Elton John a anunţat că renunţă la turnee: „E timpul să mulţumesc fanilor" Muzicianul britanic Elton John, a anunţat în cadrul unui eveniment organizat la New York că nu va mai cânta în turnee, priorităţile sale fiind acum copiii şi soţul, şi le-a mulţumit fanilor pentru susţinerea lor timp de cinci decenii, scrie News.ro.[Rock in Rio third day]Foto: Agerpres Elton John va susţine un ultim turneu mondial în septembrie 2018, potrivit Reuters. «În urmă cu 10 ani am zis că nu mai merg în turnee. Am avut o carieră uimitoare, dar priorităţile mele sunt acum copiii, soţul meu. E timpul să spun mulţumesc tuturor fanilor», a mărturisit Elton John. «Nu spun că nu voi mai crea, dar nu voi mai călători», a precizat muzicianul. «Am fost pe drumuri toată viaţa. Nu vreau să le duc dorul (copiilor) şi să-mi ducă dorul», a continuat cântăreţul. «Am decis în sfârşit că viitorul meu se odihneşte…», a publicat starul britanic miercuri, înaintea anunţului mult aşteptat. Rezidenţa din Las Vegas a lui Sir Elton John va continua până pe 19 mai. El va susţine două reprezentaţii în Georgia, în iunie şi iulie. La gala premiilor Grammy, care va avea loc duminică, starul britanic urmează să interpreteze un duet cu Miley Cyrus. Marţi, el a găzduit un concert care i-a fost dedicat la Madison Square Garden şi la care au participat artişti ca Sam Smith, Chris Martin, John Legend şi Keith Urban. Reginald Kenneth Dwight, născut pe 25 martie 1947, este cunoscut sub numele de scenă Elton John. Este compozitor, cântăreţ şi actor. Într-o carieră de 55 de ani, a lansat 30 de albume de studio, care au fost vândute în peste 200 de milioane de exemplare. Vocea lui, clasată iniţial ca tenor, a devenit pe parcursul anilor baritonală. Din 1967, colaborează cu textierul Bernie Taupin. Maniera lor de lucru implică scrierea versurilor de către Taupin şi punerea lor pe muzică de Elton John. Cei doi nu lucrează efectiv împreună la aranjarea pieselor. A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1995. În 1992, Elton John a fost inclus în Songwriter's Hall of Fame, iar doi ani mai târziu, în Rock and Roll Hall of Fame, introducerea fiindu-i făcută de liderul trupei Guns N Roses, Axl Rose. În 1995, a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, iar în 1998 a fost numit Cavaler de regina Elizabeth II pentru „serviciile aduse muzicii şi pentru acţiunile caritabile". Între artiştii cu care Elton John a colaborat se numără Eric Clapton, John Lennon, Kiki Dee, George Michael şi Stevie Wonder. A câştigat un premiu Oscar, în 1995, pentru „cel mai bun cântec original" — „Can You Feel the Love Tonight", din animaţia „Lion King". Două alte piese incluse în coloana sonoră a filmului de animaţie au fost nominalizate în acelaşi an — „Hakuna matata" şi „Circle of Life", compuse de John cu Tim Rice. A fost nominalizat de 33 de ori la premiile Grammy, a obţinut cinci trofee şi a primit unul onorific.