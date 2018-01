Valeriu Saharneanu: Cine are nevoie urgent și vital de Unire?

12:30

Județul Vaslui se va înfrăți cu raioanele Anenii Noi și Strășeni, ajungând astfel să aibă acorduri de colaborare cu aproape jumătate din raioanele din stânga Prutului. Conform protocolului care va fi aprobat joi de consilierii judeteni, judetul Vaslui si raioanele Anenii Noi si Strășeni urmează să colaboreze în mai multe domenii: administrație publică locală, [&hellip The post Un județ din România ajunge să fie partener cu jumătate din raioanele Rep. Moldova. Și nu se oprește aici appeared first on InfoPrut.