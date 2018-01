O fetiță de patru ani, mama și bunica ei au dispărut în România: Una dintre ele este domiciliată în Republica Moldova

14:20

De ce AISE ?”Business English for Everyone” este un curs specializat de limba engleză de afaceri cu valoare adăugată și prezintă alternativa care oferă participanților un plus de valoare adăugată față de cursurile tradiționale de limba engleză de afaceri.1) Fiecare lecție este construită sub forma unui mini-training, care pe lângă cele 4 competențe lingvistice de bază (audiere, vorbire, citire și scriere) dezvoltă și alte competențe cheie necesare pentru o carieră de success. Participanții vor învăța cum să prezinte un produs sau un serviciu în limba engleză, își vor dezvolta gândirea critică prin intermediul diverselor exerciții practice și vor analiza doar cele mai proaspete studii de caz din mediul de afaceri internațional.De exemplu: Workshop live ”Key strategies for an effective business presentation”