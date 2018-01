VIDEO// Țara care a depășit SUA în numărul de studii științifice efectuate

09:15

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Căuşeni 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. A. Corobceanu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Plopilor 27 - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Centru: str. Ialoveni 92, 92/5, 92/6, 94, 94/1, 94/2, 96, 96/1, 96A, B, V, 98/1, 98/2, 103, Cornului 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa: str. Alexei Mateevici, Emilian Bucov, Hotin, Ion Vatamanu, Mihai Eminescu, Salcîmilor, Sf.Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Zorilor, 31 August 1989 - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 6. Anenii Noi: s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 s. Ţînţăreni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 7. Basarabeasca: or. Basarabrasca: str. Grigore Cotovschi, Lev Tolstoi, Octeabriscaea, Sovhoznaea - în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 8. Cahul: str. Alexandru Donici, Constantin Negruzzi, Ion Luca Caragiale, Libertăţii, Matei Basarab, Mihail Frunze, Mircea cel Bătrîn, Republicii, Tîrgul Vechi, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Ion Luca Caragiale, Mihail Frunze, Republicii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:30 s. Slobozia Mare: str. Drujbî per., Nuferilor, Uliţa Mare, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 s. Roşu - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 9. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Cikalov, Cutuzova, Dorojnîi str-la, Dunaeva, Gavrilov, Gherasimov, Lenin, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi, Mavrodi str-la, Molodejnaea, Molodejnîi str-la, Nevski, Nicolai Gogol, Osipenko, Ostrovscogo, Rocosovscogo, S.Saviţcoi, Suvorov, Taras Şevcenco, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 or. Vulcăneşti: str. Novoselova, Popova - în intervalul de timp între 08:00 - 09:00 10. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1 str-la, Bojole, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 1 str-la, Gheorghe Asachi 2 str-la, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 11. Căuşeni: s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 15:50 s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Baccealia - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 12. Criuleni: s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Basarabiei, Calea Orheiului, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Magdiciu Petre, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Orhei, Păcii, Porumbeni, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Oxentea - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 13. Hînceşti: str. A. Donici, A. Lăpuşneanul, Cosmonavtov, Iscra, Mircea cel Bătrîn - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 s. Fundul Galbenei - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 14. Ialoveni: str. Alexandru Hîjdeu, Aurel David, Basarabia, Bălţi, Boris Glavan, Cetatea Albă, Dumbrava Roşie, Işnovăţ, Işnovăţ 4 str-la, Libertăţii, Salcîmilor, Spartac, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tighina, Tudor Vladimirescu, Universului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Pojăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 15. Nisporeni: str. Ştefan cel Mare, Basarabia, Gr. Adam, Ion Soltîs, Luceafărul, M. Frunze, Suveranităţii, Toma Ciorbă, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 s. Boldureşti, s. Valea-Trestieni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00 16. Orhei: str. Constantin Negruzzi, Glavan Boris, Nistreană, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30 s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Livezilor, Miciurin, Mihai Eminescu, S.Stepi-Socii, Tineretului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30 s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30 s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 17. Străşeni: s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 18. Ştefan Vodă: s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gherman Titov, Jucova, Lenin, Matrosova, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Colhoznaea, Dimitrie Cantemir str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Oseni str-la, Primăverii, Raisa Varan, S.Slobozia, Selişte str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vasilii Jukovski, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Răsăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 19. Teleneşti: str. Ion Creangă, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 s. Pistruieni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00