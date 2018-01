(galerie foto) 24 Ianuarie: #Moldova pe instagram

09:30

“smoke and fog” #photography #abstract #pollution #forest #time #perspective / #moldova #vscomoldova A post shared by Marian Ceban (@ceban.marian) on Jan 23, 2018 at 7:37am PST https://www.instagram.com/p/BeTLEjeBqpL/?tagged=moldova https://www.instagram.com/p/BeTomNaHImV/?tagged=moldova Вид с Чекан на город. Кул! #moldovamea #imiplacemd @alexgirbu A post shared by Типичная Молдова (@imiplacemd) on Jan 22, 2018 at 6:36am PST În Chișinău iarna are […] Articolul (galerie foto) 23 Ianuarie: #Moldova pe instagram apare prima dată în Altfel.md.