Persoanele fără adăpost vor beneficia de servicii de cazare şi reintegrare socială

14:30

Silvia Radu a propus ca în anul Centenarului Unirii locuitorii din Iași și Chișinău să viziteze gratuit muzeele celor două orașe Primarul interimar al capitalei Silvia Radu a propus ca în anul 2018, când se marchează Centenarul Marii Uniri, locuitorii din Iași și Chișinău să poată vizita gratuit muzeele din ambele orașe, care sunt înfrățite de un deceniu. "„Suntem în anul Centenarului Marii Uniri. Chiar dacă acum suntem două state, nimeni nu poate nega legătura de sânge dintre noi. V-aș propune ca în acest an să avem o acțiune comună, tocmai pentru a oferi un ajutor concret turiștilor din cele două țări, care vor ca în anul Centenarului, să viziteze Chișinăul sau Iașiul. Consider că ar fi util dacă am lansa un program în parteneriat, ca cetățenii din Iași și din Chișinău să poată vizita gratuit muzeele din cele două localități. Cetățenii din Iași să primească gratuitate în Chișinău și invers. Moldovenii să poată vizita frumoasele muzee din Iași, fără a mai plăti taxă de intrare. Este un gest simbolic, ce poate ajuta însă la promovarea turistică și la înțelegerea mai bună atât a punctelor comune, cât și a realităților cotidiene", a menționat Silvia Radu în discursul său în cadrul ceremoniei organizate cu prilejul marcării a zece ani de la semnarea Acordului de înfrățire între municipiile Iași și Chișinău. "„Au fost 10 ani în care Relațiile Iași-Chișinău s-au dezvoltat. Numărul acțiunilor culturale a crescut, am organizat împreună Festivalul de Poezie Grigore Vieru, am serbat împreună Ziua Semnării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Am organizat Galele TVR Iași în Chișinău, am participat în cadrul Festivalului Internațional al Educației susținut de Primăria Iași, au avut loc numeroase lansări de carte în colaborare", a spus primarul interimar al capitalei. Amitnim că, Acordul de înfrățire a municipiilor Iași și Chișinău a fost semnat pe 24 ianuarie 2008, la Palatul Rozlovanu din Iași, de către primarii de atunci Dorin Chirtoacă și Gheorghe Nichita. Sursă: realitatea.md