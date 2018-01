Topul celor mai bune universități din lume; Cum stau cele din Moldova și țările vecine

15:10

Americanca Naomi Parker Fraley, cea care a inspirat cu bandana ei roşie şi buline albe posterul „Rosie the Riveter"”(simbol al celor 6 milioane de femei care lucrau în industria de armament americană, n.r.) şi sloganul „We Can Do It!”, embleme de generaţii a luptei feministe, a murit la vârsta de 96 de ani.