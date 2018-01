(video) JCI Moldova anunță concurs de angajare a unui Secretar General Național. Care sunt cerințele

14:15

Echipa #diez continuă să vă sugereze cele mai bune localuri din diferite orașe ale țării, unde puteți să mâncați delicios și să savurați din plin de ospitalitatea localnicilor. La sugestia locuitorilor din Soroca, am decis să realizăm a doua parte cu lista celor mai gustoase localuri. Acest top este unul simbolic, ordinea lor în articol este aleatoriu. Articolul Best of: Lista celor mai primitoare localuri din Soroca unde poți mânca pe săturate (II) apare prima dată în #diez.