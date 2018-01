Valeriu Ghilețchi a fost ales președinte al Comisiei APCE pentru alegerea judecătorilor CEDO

07:20

Prăpastia dintre cei mai bogaţi şi cei mai săraci s-a adâncit şi mai mult anul trecut. 42 de pământeni au împreună avere cât jumătate din populaţia planetei. Sunt două dintre concluziile unui raport făcut de o organizaţie umanitară, cu câteva ore înaintea Forumului Economic de la Davos. 82% din bogăţia generată anul trecut a mers […] The post 42 de oameni au împreună avere cât jumătate din populaţia planetei appeared first on Moldova.org.