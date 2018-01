Iurie Leancă speră ca prima tranșă a creditului macrofinanciar UE să fie plătită în martie

17:01

Patru posturi de televiziune - Tv8, Pro TV Chişinău, Jurnal tv şi RTR Moldova – s-au plâns recent la Consiliul Concurenţei pe două din cele mai mari companii de pe piaţa publicităţii TV (Casa media şi Exclusive Sales House, ambele afiliate politic, care ar fi ajuns la o înţelegere de cartel ce, spun cele patru, le-ar putea lăsa fără publicitate. Consiliul nu a decis deocamdată dacă va porni sau nu o investigaţie. Într-un interviu cu Europa Liberă, o fostă angajată a acestui consiliu, Valentina Novac, care conduce de doi ani organizaţia neguvernamentală Centrul pentru promovarea proprietăţii intelectuale şi concurenţei, s-a declarat de pe acum sceptică că autoritatea de protecţie a concurenţei va soluţiona cazul în favoarea pieţei.Valentina Novac: „Vorbim despre nişte participanți la piață care deja au reușit, nu zic, posibil pe merite, să aibă deja o cotă de piață considerabilă. Și atunci când aceste întreprinderi, acești agenți economici, având deja o poziție semnificativă pe piață, se mai și înțeleg referitor la un comportament concertat pe piață, nu e bine. E normal să cooperezi, dar se cooperează în vederea atingerii unor scopuri, unor rezolvări de situații între întreprinderile care nu pot să-și rezolve situațiile de sine stătător pe piață. Din moment ce întreprinderile deja au o putere pe piață, au o cotă semnificativă pe piață, ele deja trebuie să-și dea seama că trebuie să fie atente la comportament, să-și măsoare foarte bine mișcările pe care le fac pe piață, mai cu seamă dacă vor să se înțeleagă. Deci, înțelegerile trebuie să fie în vederea rezolvării unei situații, nicidecum înțelegerile nu trebuie să se refere la preț, deoarece prețul este o componentă esențială a concurenței pe piață. Întreprinderile sunt obligate să-și stabilească prețurile și comportamentul pe piață de sine stătător. Dacă acest lucru nu se întâmplă, noi nu putem să vorbim de existența unei piețe eficiente și o concurență pe această piață. În momentele acestea trebuie să intervină autoritatea (Consiliul Concurenţei), care este menită să vegheze asupra menținerii concurenței pe piață. Deci, dacă sunt semne că agenții economici care activează pe aceeași piață se înțeleg despre faptul cum trebuie să fie aplicată politica de prețuri, cum trebuie să abordeze clienții, atunci semnalele acestea trebuie să fie analizate și trecute prin prisma regulilor concurențiale.”Europa Liberă: Să vorbim despre aceste semnale. În opinia Dvs., există aceste semnale?Valentina Novac: „Există, cu claritate există. Și din câte am înțeles, ele există încă din decembrie 2017. Nu cred că n-au ajuns la urechea Consiliului Concurenței neregulile care sunt sau, să zicem, îngrijorarea pe care o au ceilalți participanți la piață față de crearea unei puteri noi prin înțelegerea acestor două case de vânzări.”Europa Liberă: Care sunt aceste semne?Valentina Novac: „Prezența unor prețuri stabilite în comun şi a unor discount-uri stabilite în comun. Probele care ar trebui să fie adunate pentru a fi demonstrate aceste semne se referă sau la niște înscrisuri, sau la niște fapte deja săvârșite. Deci, Consiliului Concurenței ar trebui să deconspire aceste momente, să găsească aceste întreprinderi care deja au beneficiat de aceste servicii cu discount-uri pe care nu le poate în mod normal acorda o întreprindere care muncește independent, nefiind în cooperare cu cineva. După care, numai în caz dacă se adună suficient material probatoriu, e constată încălcarea pe această piață și să li se spună foarte clar că trebuie încetată această încălcare.”Europa Liberă: Care sunt șansele ca să se adune acest material probatoriu, pentru că o companie care a beneficiat de niște discount-uri probabil nu va merge cu mare tragere de inimă să declare acest lucru?Valentina Novac: „În opinia mea, este foarte complicat să aduni acest material probatoriu, mai cu seamă că s-a mediatizat foarte mult această problemă. Dacă vorbim de materialul probatoriu, el va fi mai greu de adunat. Nu degeaba se folosește termenul de „deconspirare a unui cartel”. Deci, dacă vrem să deconspirăm un cartel, noi avem nevoie să ne mișcăm repede, ca probele să fie găsite acolo unde sunt, ca ele să nu fie nimicite.”Europa Liberă: Dacă vă înțeleg eu corect, în situația asta, Consiliul Concurenței, dacă ar fi acționat de sine stătător, s-ar fi autosesizat, ar fi avut mai multe șanse să deconspire acest cartel?Valentina Novac: „Cu siguranță, cu siguranță! Această piață nu este una simplă, nu este o piață despre care nu s-a vorbit, nu este o piață care trebuia să fie lăsată știți așa… ia lăsați-i, că se descurcă ei acolo. Nu era cazul. De mai multe ori s-a vorbit despre unele probleme pe piața audiovizualului. Piața publicității TV este legată foarte mult de piața audiovizualului. Piața audiovizualului este o piață reglementată, piața publicității nu este o piață reglementată. Și atunci, simbioza aceasta în mod normal trebuie să fie în vizorul unei autorități care trebuie să se îngrijească de modul cum se comportă întreprinderile pe piață.”Europa Liberă: Avem situația pe care o avem: niște jucători de pe piață au semnalat probleme pe această piață. Acum, Consiliul Concurenței este pus în situația să analizeze acest semnal de îngrijorare și să acumuleze probe. V-ați aventura să anticipați cum va proceda Consiliul?Valentina Novac: „Când este vorba despre o instituție publică, mi-ar plăcea foarte mult să se meargă pe buchea legii, dar noi asistăm în Republica Moldova adesea la situaţii în care autoritățile publice sunt primele care încalcă legea.”Europa Liberă: Dar de ce ziceți asta în contextul acestui caz?Valentina Novac: „De aceea că nu mi-ar plăcea să se întâmple acest lucru în acest caz. Deci, eu vreau să merg pe speranța că totuși autoritatea de concurență își va face treaba, că se vor descurca, că va fi inițiată o investigație. Dacă dânșii vor considera că plângerea care e depusă nu conține suficiente probe care ar veni în susținerea celor scrise în această plângere, ar fi corect dânșii să deschidă cel puțin o investigație utilă a situației pe piața publicității TV, o investigație utilă a cunoașterii pieței. Acolo există o problemă. Deci, piața aceasta să fie examinată și să se analizeze ce procese se întâmplă acolo, ce se întâmplă și cum s-a ajuns că cineva, o casă de vânzări are o cotă atât de mare, cum s-a ajuns că aceste două case de vânzări trebuie să coopereze pe această piață, care e sensul acestei cooperări, de ce e nevoie de această cooperare. Deci, dacă nu se inițiază un caz pe care se face o investigare a unei presupuse încălcări, cel puțin autoritatea ar trebui să se descurce cu această piață a publicității TV în adâncime, să se descurce ce se întâmplă acolo și de ce participanții la piață nu sunt mulțumiți de faptul cum derulează acolo lucrurile.”Europa Liberă: Și cu ce țintă, iată, această clarificare?Valentina Novac: „Această clarificare, în mod normal, ar trebui să conducă spre formarea unor liste de semnale deja determinate de însuși Consiliul și, în baza acestor semnale de nereguli, să fie inițiată investigația de o presupusă încălcare. De fapt, aceste studii utile de piață trebuie să ne indice unde este problema și de această problemă trebuie să se ocupe autoritatea de concurență și s-o rezolve. Și în urma rezolvării să fie o degajare a situației, participanții la piață să-și dea seama că a venit o autoritate, a dat niște indicații foarte clare participanților și în consecință s-a rezolvat situația.”Europa Liberă: Dvs. ziceți „să rezolve”. Dar a rezolvat Consiliul vreo situație de asta?Valentina Novac: „…Pauza pe care o fac e mare… Aș vrea să zic da, una dintre investigații speram foarte mult că ar fi adus la o rezolvare a situației; era vorba despre o înțelegere de cartel dintre comercianții de insulină în cadrul achizițiilor publice și, fiind deconspirat acest cartel, întreprinderile au fost și sancționate. Deci, probele au fost suficiente, instanța a susținut Consiliul Concurenței în acest dosar. Dar până la urmă eu nu pot să zic că situația s-a rezolvat. Ceva n-a fost dus până la capăt. Deci pentru a evita aceste comportamente care ar distruge concurența pe piață, e nevoie de autoritate. Această autoritate trebuie să intervină și să aducă situația înapoi la cea de unde s-a pornit o neregulă. Deci trebuie să restabilească situația pe piață. E lucru foarte mult.”Europa Liberă: Și de ce nu se întâmplă – ce spune analiza Dvs.? Ziceați de lege. Legea e bună?Valentina Novac: „Legea e foarte bună.”Europa Liberă: Deci n-o putem aplica?Valentina Novac: „N-o putem aplica. Consider că noi avem un minus foarte mare la aplicarea acestei legi.”Europa Liberă: Nu putem sau nu vrem?Valentina Novac: „Dar știți, deja nu mai știu ce să zic. Dacă era la început de cale autoritatea, puteam zice că nu ne ajung încă cunoștințe în domeniu, că încă nu prea știm ce înseamnă o lege a concurenței. Autoritatea e creată din 2007, noi suntem acum bine-mersi în 2018. Ceva trebuia să se întâmple, deci o cantitate trebuia să treacă în calitate. Mă refer la o cantitate de ani de existență a unui colectiv care trebuia deja să aibă un cuvânt de spus pe această piață.”Europa Liberă: Societate plătește o autoritate al cărei randament e zero?Valentina Novac: „Închipuiți-vă că nu exista autoritatea de concurență la noi în Moldova și noi am creat această autoritate foarte greu, sub o presiune foarte mare din partea autorităților europene. Deci, conducerea într-adevăr a depus un efort pentru a crea un colectiv, pentru a crea această autoritate. Nu e simplu, dar s-a creat.”Europa Liberă: Următorul pas este să facă să funcționeze.Valentina Novac: „Exact. Deci ai creat ceva, trebuie să… De ce ea este? Noi trebuie să arătăm consumatorului, cetățeanului Republicii Moldova că banul pe care dânsul îl achită acestui buget și din buget merge spre autoritatea publică este consumat în mod eficient. La ce ajută această autoritate, dacă până la urmă nu vom avea rezultate? Este o problemă și problema trebuie rezolvată. Rolul Consiliului Concurenței este foarte important în rezolvarea acestor probleme concurențiale pe piață. Dacă atâția ani se vorbește, eu în timpul acesta de când sunt creat, din 2007 până în 2018, n-am putut eu să fac o investigare utilă, o studiere a acestei piețe, să vin cu un raport, să vin cu niște aprecieri, să vin cu niște semnale identificate? Și să zic: „Uitați-vă, noi din oficiu am examinat și ar trebui să vedem ce se întâmplă acolo – a crescut întreprinderea aceasta pe merit propriu sau când a crescut a folosit alte metode? Cum a ajuns cineva acolo sus?”.”Europa Liberă: Deci și asta e o problemă?Valentina Novac: „Și asta e o problemă. Cum a ajuns dânsul acolo sus? Când se începe autoritatea a întreba în felul acesta? Atunci când întreprinderea folosește niște metode incorecte din punct de vedere concurențial – a intrat în cooperare cu cineva, da? Întrebarea deodată: de ce? Care e scopul? Și ce vrea de fapt să facă?”Europa Liberă: Să fericească întreprinderile?Valentina Novac: „Da, să fericească întreprinderile care vor să beneficieze de un preț foarte bun la publicitate. Deci, cineva beneficiază de o reducere, în consecință noi trebuie să ne uităm la piață. Legea concurenței nu apără întreprinderile; Legea concurenței apără piața. Deci, piața trebuie să funcționeze. Și atunci, dacă noi în urma unei cooperări la preț vom avea excluderea altor jucători de pe piață și vom rămâne doar cu cei care s-au înțeles,eu nu sunt sigură defel că peste ceva timp întreprinderile respective care au beneficiat astăzi de reduceri n-o să vină și o să plătească înzecit, fiindcă n-o să mai aibă la cine să meargă.”Europa Liberă: Deci asta e logica? Jucătorii de pe această piață asta ar trebui să înțeleagă?Valentina Novac: „Asta ar trebui să înțeleagă: e una când elimini pe cineva de pe piață, fiindcă el nu este eficient și e alta când elimini pe cineva de pe piață, pe un participant la piață în urma faptului că te-ai cooperat cu cineva. Această eliminare nu e rezultatul muncii eficiente pe care o duci pe piață, dar e rezultatul unei cooperări cu cineva în scopul de a rămâne doar împreună pe această piață.”Europa Liberă: Dar așa se va întâmpla? Dvs. cum anticipați – vor rămâne doi jucători pe piață, dacă nu se intervine?Valentina Novac: „Exact. Și apropo: e foarte periculoasă toată treaba asta cu înțelegerile acestea de cartel, fiindcă înțelegerile acestea servesc întreprinderilor care s-au înțeles un anumit timp și atunci când unul sau depinde câți se înțeleg ei acolo cedează nervos din cauza presiunii care vine asupra dânșilor sau din partea autorității, sau din partea pieței, sau din partea mass-media, cedează.”Europa Liberă: Rămâne unul.Valentina Novac: „Și unul din ei poate să meargă la Consiliul Concurenței. Unul din ei poate merge la Consiliul Concurenței și depune plângere.”Europa Liberă: Până atunci să ajungem…Valentina Novac: „Eu de ce zic așa? Dacă merge la Consiliul Concurenței, cel care merge poate să fie scutit de sancțiune și aduce niște probe foarte bune, pe care celălalt e sancționat foarte dur, foarte dur.”Europa Liberă: De ce spuneți asta…Valentina Novac: „O să apară… Într-un moment dat ei încep să aibă probleme de comunicare între ei când se rezolvă o problemă.”Europa Liberă: Noi, iată, am vorbit de multă teorie, dar în practică ce se va întâmpla?Valentina Novac: „Dacă această cooperare într-adevăr este, mă refer la o cooperare între casele de vânzări referitor la acordarea unor prețuri comune, dacă această cooperare este, atunci întreprinderile celelalte care desfășoară același gen de activitate riscă să fie eliminate de pe piața pe care muncesc. Pur și simplu, n-o să țină piept acestor, să zicem, oferte generoase pe care le fac dânșii. N-o să țină piept. În acest caz, noi nu putem să zicem că pe această piață regulile concurențiale se respectă.”