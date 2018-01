Ilie Șerbănescu: „Multinaționalele operează de fapt în România un jaf de proporții abominabile”

18:10

Nous entendons aujourd’hui parler à satiété des paradis fiscaux et de leur toxicité, mais bizarrement, nous n’entendons jamais parler de leur fonction sociale. Or, la fonction sociale du paradis terrestre pour les uns (enfer terrestre pour les autres) est au coeur du problème : elle révèle, à elle seule, la puissance et la fragilité de l’Empire […]