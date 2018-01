Înregistrarea preţurilor maxime de vânzare a țigărilor. Ce modificări a făcut Guvernul

19:40

Ministerul Justiției din Kazahstan anunţă că o instanță olandeză a ridicat sechestrul de pe activele Fondului Suveran kazah în valoare de 22 de miliarde de dolari. Informaţia însă nu este confirmată din alte surse. În plus, anterior chiar Guvernatorul Băncii Naţionale a Kazahstanului susţinea că în Olanda la cererea lui Anatolie Stati (Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA și Terra Raf Trans Traiding Ltd - împreună, Stati Parties), au fost puse sub sechestru active în valoare de circa 240 de milioane de dolari, scrie mold-street.com. În plus chiar instituţia susţine că a solicitat și inversarea unei hotărâri judecătorești în Belgia, care înghețase anumite active kazah. De fapt acolo s-ar afla sub sechestru cele 22 de miliarde de dolari, active ale Fondului Naţional aflate în custodia Bank of New York Mellon. La acestea se adaugă şi sechestrul pe active de 5,2 miliarde de dolari ale Kazahstanului, deţinute prin entitatea olandeză KMG Kashagan BV (Kashagan) în unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume şi arestate încă în septembrie 2017. Sechestrele au șocat atât Kazahstanul, cât şi pieţele internaţioale, parțial din cauza disproporției dintre mărimea creanței și cea a activelor înghețate. Anterior au fost puse sechestru şi pe alte active ale Kazahstanului din Luxemburg și Suedia. În ultimii 4-5 ani, Kazahstanul a fost implicat într-o serie de procese străine în legătură cu procedurile arbitrale inițiate de Anatol și Gabriel Stati, ca urmare a preluării forţate în anul 2010 de către Kazahstan a operațiunilor petroliere ale lui Stati, prin două companii care dețineau licențe pentru câmpurile Borankol și Tolkyn din Kazahstan. Kazahstanul neagă afirmațiile, dar Anatolie și Gabriel Stati și două dintre companiile lor - Ascom Group S.A și Terra Raf Trans Traiding Ltd, au câștigat un arbitraj internațional de aproximativ 500 de milioane de dolari împotriva guvernului.