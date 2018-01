(foto) Dosarul Șor: Prima ședință la Curtea de Apel Chișinău, fixată

18:10

Ala Malîi, magistrată la Judecătoria Chișinău, vizată anterior într-o anchetă a Ziarului de Gardă despre averea sa, a fost propusă de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecătoare la Curtea de Apel Chișinău. Pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău și-au depus candidaturile cinci persoane: Mihail Diaconu, Ala Malîi și Ina Dutca de la Judecătoria Chișinău, Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni și Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi. Înainte de începerea concursului, Boris Talpă a depus cerere de retragere din cursă. Cel mai mare punctaj l-a avut Mihail Diaconu, evaluat de Colegiul de Selecție cu 82 de puncte, scrie Zdg.md. „Dl Diaconu, problema nu e în dvs. Consiliul nu v-a denigrat, dar s-a ținut cont de specializarea în cauză. Dvs sunteți penalist, dar era nevoie de o persoană specializată în civil”, a punctat Victor Micu, președintele CSM, ținând să-l încurajeze pe Diaconu, care a participat în ultimul an și la alte concursuri, dar fără succes. „Sunteți un penalist bun și vom ține cont de asta”, a menționat și membra CSM, Nina Cernat. Mihail Diaconu a fost vizat anterior în articole de presă. În aprilie 2009, acesta a judecat tineri în incinta Comisariatului General de Poliţie. În mai 2016, ZdG a scris că declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătoarei Ala Malîi surprind prin sumele cu care aceasta cumpără şi vinde automobilele. În 2015, magistrata şi soţul ei, ex-inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunţa că a vândut alte două maşini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soţii Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preţ mult sub cel de piaţă, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiţii, acum trei ani, soţii Malîi au demarat construcţia unei case de locuit, care astăzi este aproape gata. Imobilul este unul cu două niveluri, iar construcţia acestuia ar costa mult peste veniturile declarate de cei doi soţi funcţionari în ultimii ani. Ala Malîi este judecătoare din 2008, când a fost numită, prin decret prezidenţial, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Ciocana din Chişinău. În 2013, ea a fost numită în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă. În iulie 2013, până la această numire, Ala Malîi a fost evaluată de Colegiul de Evaluare a Performantelor Judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), fiindu-i acordate 85 de puncte şi calificativul „foarte bine”. Membrii Colegiului au ajuns atunci la concluzia că judecătoarea „are o atitudine corectă, respectă termenele de numire a cauzelor spre judecare, graficul şedinţelor de judecată, este punctuală, şedinţele sunt petrecute solemn, are comportament politicos, iar pe parcursul şedinţei predomină disciplina”. Colegiul a constatat că, în baza informaţiilor de la Agentul Guvernamental, dosarele examinate de Ala Malîi nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană. Totuşi, „Juriştii pentru Drepturile Omului” constată că numele magistratei figurează într-un dosar pierdut de R. Moldova la Curte, în care statul a fost nevoit să plătească 8,5 mii de euro pentru încălcarea dreptului la familie. În 2009, nu avea nici casă, nici mașină În declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2009, depusă la doar câteva luni de la numirea în funcţie, judecătoarea Ala Malîi nu indica nici casă şi nici maşină, arătând că a venit în sistemul judecătoresc practic fără nimic. Încet-încet, în declaraţiile sale de avere, bunurile mobile şi imobile au început să se înmulţească. În declaraţia pentru 2010, aceasta preciza că şi-a cumpărat un Mercedes E200 cu 72 de mii de lei şi că ar fi vândut o Mazda 323 F cu 55 de mii de lei, pe care însă nu o declara anterior. În cea din 2011, magistrata nu mai face referire la maşinile declarate anterior, amintind doar că şi-a cumpărat un Ssangyong Musso cu 57 de mii de lei, exact cât salariul său din acel an. Din 2012, judecătoarea declară şi salariul soţului, de aproape 50 de mii de lei. Tot atunci ea menţionează că, în acel an, a înstrăinat două automobile: un Mercedes Benz, fabricat în 2004, cu 10 mii de lei (!), şi automobilul Ssangyong Musso, procurat cu un an mai devreme, tot cu 10 mii de lei (!). În acea declaraţie, magistrata indică trei terenuri cumpărate în 1996 şi 2008, două case, un garaj şi un alt bun imobil, toate dobândite în aceeaşi perioadă, prin acte de donaţie. Tot în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe 2012, Malîi susţine că şi-a cumpărat două automobile: un Hyundai Santa Fe, fabricat în 2006, cu 10 mii de lei, şi un Seat Toledo, fabricat în 2005, cu doar 3600 de lei. În declaraţia pe 2013, Ala Malîi nu indică vreo schimbare. Maşini subevaluate și soț ex-angajat Fisc În declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2014, judecătoarea Ala Malîi susţine că şi-a vândut maşina de model Seat Toledo din 2005 cu doar 5 mii de lei, deşi, preţul de piaţă al unei asemenea maşini este de cel puţin 10 ori mai mare. Tot în acea declaraţie, magistrata declară că a cumpărat un teren pentru construcţii şi o casă, nefinalizată, dar şi un nou automobil, Chevrolet Captiva, fabricat în 2013, cu doar 110 mii de lei, în condiţiile în care preţul de piaţă al unei asemenea maşini depăşeşte suma de 400 de mii de lei. Tot în 2014, Ala Malîi declară că şi-a mai cumpărat un Volkswagen Transporter, fabricat în 2005, cu 90 de mii de lei. Toate aceste achiziţii soţii Malîi le-au reuşit în condiţiile în care au declarat venituri cumulate, din salarii, de puţin peste 200 de mii de lei. În declaraţia pe anul trecut, 2015, judecătoarea anunţă că şi-a vândut, tot cu 10 mii de lei (!), şi automobilul Hyundai Santa Fe, fabricat în 2006, şi procurat în 2012 cu o sumă similară. Soţul Alei Malîi, Ivan Malîi, a fost, până anul trecut, inspector principal în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat, fiind angajat în cadrul DAF Botanica în iunie 2013. Suplimentar la informaţiile care se regăsesc în declaraţiile de avere ale soţiei, Ivan Malîi a declarat că terenul și casa nefinalizată, procurate în 2014, ar valora 182 de mii de lei. Casa de milioane a familiei Malîi Imobilul despre care soţii Malîi afirmau în 2015 că ar fi nefinisat, cumpărat de ei în 2014 cu aproape 200 de mii de lei (!), se află în or. Durleşti, mun. Chişinău. La faţa locului, însă, nu am găsit un imobil nefinisat, ci o impunătoare casă de lux, cu două niveluri, finalizată, cel puţin în exterior, recent. Casa de milioane are imprimate pe faţadă iniţialele celor doi soţi, A&I, şi costă, la preţul de piaţă, peste patru milioane de lei. De fapt, chiar şi construcţia unei asemenea case ar costa mult peste veniturile declarate în ultimii ani de către cei doi soţi funcţionari. Ivan Malîi, soţul magistratei, deţine o cotă-parte şi dintr-un alt imobil, din zona Gării de Sud. La această adresă, Ala şi Ivan Malîi au avut viza de reşedinţă. La faţa locului, am găsit o casă modestă, construită, probabil, prin anii ’90. Celelalte bunuri imobile ale familiei Malîi se află în s. Corbu, r. Donduşeni, şi în s. Mereni, r. Anenii Noi. În mai 2016, Ala Malîi a refuzat să discute cu noi la subiectul averii sale. Am contactat-o prin intermediul asistentului său, care, într-un final, după ce a discutat cu judecătoarea, spunându-i că o căutăm şi că dorim să discutăm cu ea, ne-a transmis că aceasta nu doreşte să vorbească şi că toate informaţiile despre averea sa se regăsesc în declaraţiile sale cu privire la venituri şi proprietate. Din ele putem constata, la un simplu calcul, că judecătoarea şi soţul ei au avut, în perioada 2009-2015, un venit de aproximativ 970 de mii de lei. Citește și: Armata Naţională la cea de-a 26-a aniversare Peste 80% din averea generată în economia mondială s-a dus în buzunarele celor mai bogaţi 1% dintre oameni Cutremur de 6,1 grade în Indonezia (foto) Ferrari și Hublot, vedete la SIHH | AUTO-CLUB.TOP (foto) Noua generație Mercedes-Benz CLS a intrat în producție: modelul constructorului german este asamblat la uzina din Sindelfingen | AUTO-CLUB.TOP Planul lui Elon Musk pentru a deveni cel mai bogat om din lume: compensații în acțiuni până când Tesla va valora 650 de miliarde de dolari | AUTO-CLUB.TOP