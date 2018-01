Cum răspunde Plahotniuc la întrebarea: “De ce nu are Moldova o perspectivă clară de integrare în UE”

Clasa politică se face responsabilă de faptul că R. Moldova nu a primit încă o perspectivă clară de integrare europeană. Potrivit liderului PD, Vlad Plahotniuc, cetățenii au fost nevoiți să asiste în schimb la războaiele politice interminabile. Într-un interviu pentru deschide.md, acesta a spus că, ”am fi putut avansa mai rapid dacă nu am fi stat în războaie politice interminabile şi în acele perioade de instabilitate, perioade pentru care personal am prezentat şi prezint din nou scuze cetăţenilor, că au asistat şi au fost afectaţi de toate aceste războaie politice”. Plahotniuc mai spune că stabilitatea de astăzi se datorează, inclusiv, lecțiilor învățate din greșelile din trecut și reproșurilor justificate ale oameniilor. ”Cred că ultimii doi ani au arătat o schimbare evidentă a modului în care activăm în acest sens, fără scandaluri politice şi mize false. Toată clasa politică trebuie să-şi asume această responsabilitate pentru acea instabilitate politică de lungă durată din trecut, iar în viitor, acesta să nu mai fie factorul prin care partidele îşi reglează neînţelegerile”, explică Plahotniuc. Liderul PDM adaugă și că progresul lent pe calea integării europene mai are o explicație și anume strategia Uniunii Europene privind extinderea, în general. ”Acest lucru nu înseamnă însă că Moldova nu are o perspectivă de integrare. În realitate, pe noi, până la integrarea europeană efectivă, trebuie să ne preocupe ca Republica Moldova măcar să ajungă la standardele minime ale unei ţări membre UE. Apoi, putem să cerem activ şi demararea procesului de integrare şi sunt sigur că vom fi auziţi. Deci avem treabă multă mai întâi acasă”, a conchis președintele PDM. foto: deschide.md The post Cum răspunde Plahotniuc la întrebarea: “De ce nu are Moldova o perspectivă clară de integrare în UE” appeared first on Moldova 24.

