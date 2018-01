Moscova reacționează bolnăvicios: Declarațiile oficialilor de la Chișinău privind daunele sunt provocatoare

16:00

Numerologia numelui: Numarul sufletului se calculeaza adunand valoarea tuturor vocalelor din numele tau (cel inscris pe certificatul de nastere). Suma trebuie redusa la o singura cifra, exceptie facand 11 si 22. Valoarea vocalelor este urmatoarea: A – 1 E – 5 I – 9 O – 6 U – 3 Exemplu Ana Maria Stanga AAAIAAA 1+1+ 1+9+1+1+1= 15; 1+5 =6 Numerologia numelui: Numarul sufletului #1 Dorinta ta este sa fii cel mai bun. In universul tau, tu esti soarele si totul se invarte in jurul tau. Iti place sa fii in centrul atentiei. Una din lectiile pe care sufletul tau le recunoaste este “Sa conduci inseamna, de fapt, sa fii in slujba celorlalti”. Numarul sufletului 1 este numarul liderilor, al pionierilor, al persoanelor gata oricand sa aprinda lumina in intuneric. Numerologia numelui: Numarul sufletului #2 Dorinta ta este sa fii admirat si iubit de toata lumea. Vrei sa fii considerat special si daca cineva te dezamageste ai tendinta sa te comporti ca si cand ar fi sfarsitul lumii. Una din provocarile sufletului tau este sa iti dai seama ca numai Dumnezeu este perfect, iar ceilalti nu pot fi perfecti in actiunile lor. Numarul 2 este numarul cooperarii, al diplomatiei, al muncii in echipa pentru indeplinirea unor obiective. Numerologia numelui: Numarul sufletului #3 Tanjesti dupa situatiile in care iti poti exprima personalitatea. Ti se potriveste ceva in lumea artistica, a teatrului. Stralucesti atunci cand ai de facut ceva ce implica o audienta, un public: actorie, cantat, politica. Provocarea sufletului tau poate fi sa recunosti ca poti avea multi critici. Numarul sufletului 3 este numarul optimismului, al energiei, al divertismentului si al imaginatiei. 3 este numarul creatiei. Numerologia numelui: Numarul sufletului #4 Sufletul tau tanjeste dupa stabilitate, ordine, frumusete. Gasesti satisfactie in rutina, te simti mai aproape de divinitate in armonie. Esti un perfectionist care iubeste arta si designul. Una din provocarile sufletului tau este sa accepti ca pot fi oameni care nu sunt incantati de dorinta ta de a avea totul perfect. Numarul 4 reprezinta numarul traditionalismului, al stabilitatii, al pragmatismului. Numarul 4 reflecta, de asemenea, disciplina, organizarea. Numerologia numelui: Numarul sufletului #5 Ai o sete nestavilita de aventura, de experiente neobisnuite, de calatorii. Pentru tine viata este prea scurta si petreci fiecare clipa ca si cand ar fi ultima. Una din provocarile sufletului tau este sa te asezi la locul tau si sa duci o viata banala. Numarul 5 este numarul provocarii, al oportunitatilor, al asumarii riscurilor. Numarul 5 releva, de asemenea, dorinta de explorarare a lumii fizice, scrie sfatulparintilor.ro. Numerologia numelui: Numarul sufletului #6 Sufletul tau se simte implinit atunci cand ai grija de altii si le oferi sprijin. Iubesti oamenii si crezi ca cea mai mare exprimare a eului tau interior se regaseste in ghidarea si invatarea celorlalti. Esti fericit atunci cand vezi ca influenta ta a fost de bun augur asupra celorlalti. Totusi, ai tendinta sa fii atasat de persoanele pe care le intalnesti si una din provocarile tale este sa ii lasi pe altii sa isi manifeste independneta si sa accepti ca unele relatii au si un sfarsit. Numarul 6 este numarul generozitatii, al grijii fata de ceilalti, al sacrificiului si al iubirii. Numarul 6 este numarul dragostei si al casatoriei. Numerologia numelui: Numarul sufletului #7 Simti ca ai o chemare catre esoteric si stiinte, cunoasterea este hrana sufletului tau. Iubesti sa citesti despre istorie, stiinta, metafizica, arheologie, fizica, religie. Te inspira toate lucrurile care te fac sa intelegi mai bine lumea in care traiesti. Numarul 7 denota introspectia si urmarirea adevarului universal. Numarul 7 este numarul solitudinii, al misticismului. Despre numarul 7 se spune ca este numarul care leaga cerul si pamantul. Numerologia numelui: Numarul sufletului #8 Pentru tine, chemarea sufletului este inmultirea si crearea unui imperiu, a unei dinastii prospere. Te simti implinit cand, prin puterea ta, ajuti la prosperitatea altora, persoane care te iubesc sau care lucreaza pentru tine. Incurajezi orice are legatura cu frumosul, cu scopul de a aduce bunastarea lumii. Provocarea sufletului tau este sa accepti ca banii nu sunt totul. Numarul 8 este numarul succesului, al prosperitatii, al organizarii si al liderului. Numarul 8 reprezinta, de asemenea, abilitatea de a sta concentrate asupra unei sarcini pana cand este gata. Numerologia numelui: Numarul sufletului #9 Sufletul tau tanjeste dupa conectarea cu alti oameni. Ai o intuitie foarte buna, abilitati analitice si o dorinta majora de a ajuta alte persoane. Crezi in Dumnezeu, in tine si in viitor. Provocarea sufletului tau este sa accepti ca exista oameni care nu iti inteleg idealismul. Numarul 9 este numarul actiunilor umanitare, al spiritualitatii, al intuitiei si al dezvoltarii personale. Numerologia numelui: Numarul sufletului #11 Sufletul tau vrea sa transforme idealul in realitate. Esti in cautarea adevarului absolute, al spiritualitatii. In drumul tau poti intalni multe hopuri si multe dezamagiri, insa iti dai seama ca numai asa poti ajunge la un nivel inalt al spiritualitatii. In numerologie, 11 reprezinta “mesagerul spiritual”. Cei care au acest numar sunt pe un drum de imbogatire spirituala. Numerologia numelui: Numarul sufletului #22 Sufletul tau este in cautarea transformarii personale din bine in si mai bine. Ai la indemana toate ustensilele pentru a reusi. Ai o personalitate puternica, esti inteligent, ai curaj si carisma. Ai aspiratii nobile si cel mai relaxant si linistitor lucru ti se pare cititul. Numarul 22 este numarul constructorului. Ai abilitati organizatorice, esti vizionar si binecuvantat cu abilitati de a transforma visurile in realitate.