Accident rutier în capitală. Iată străzile pe care trebuie să le evitați

Berbec Relatiile cu persoanele de sex opus se intensifica. Te incita o persoana pentru care simti o puternica atractie si dorinta sexuala. Atentie, insa, la comportament, intrucat exista riscul sa fii perceput ca infatuat si lipsit de orice forma de tact. Taur Esti intr-o etapa foarte romantica si afectuoasa. Esti dragastos, cald, expresiv si pasional. Persoanele de sex opus sunt foarte atrase de tine si poti starni cateva scene de gelozie. Nevoia de a primi dragoste si afectiune este in crestere. Gemeni Brusc devii un adevarat magnet pentru persoanele de sex opus. Desi te incanta la nebunie noua ipostaza, este recomandat sa fii precaut. Poti ajunge la epuizare din cauza multiplelor intalniri. Rac Pot aparea frustrari din cauza faptului ca te simti descurajat in tot ce faci. Parca nimic nu mai este bine, parca nimic nu-l mai multumeste pe partenerul de cuplu. Faci fata cu greu criticilor, te simti coplesit de blocaje si obstacole. Leu Simti nevoia de mai multa dragoste, mai multa afectiune. Ti se pare ca lucrezi mai usor in compania celor dragi, te concentrezi mai bine si esti mai productiv. Daca esti singur, sansele sa intalnesti pe cineva special sunt destul de mari. Fecioara O perioada in care comunicarea este la nivel inalt. Acum este momentul sa iei o decizie importanta sau sa iti marturisesti sentimentele. Daca lucrezi intr-un domeniu ce are legatua cu ideile, comunicarea, vorbele, sunt sanse mari sa fii promovat, ceea ce iti va aduce si mai multa relaxare in cuplu. Balanta Imaginatia ta este la cote inalte, te simti inspirat si ai tot felul de idei cu care iti suprinzi partenerul de cuplu. Vrei sa iesi din rutina si sa explorezi lucruri pe care nu le-ai incercat pana acum in relatie. Descoperiti noi valente ale relatiei voastre. Scorpion Vrei sa fii mai relaxat si sa fie mai multa armonie in jurul tau. Pentru asta nu trebuie decat sa petreci mai mult timp in mijlocul familiei. Rezolva mai repede ce ai de rezolvat la locul de munca si intoarce-te acasa. Sagetator Esti nelinistit si nu te poti concentra. Este recomandat sa-ti disciplinezi mintea si sa nu o mai lasi sa “zburde” in libertate. Fii mai precaut, evita jocurile de noroc, fa exercitii de relaxare. Cere sprijinul partenerului de cuplu daca nu poti face singur unele lucruri. Capricorn Te confrunti cu multa superficialitate, iar acest lucru te irita la maximum. Nu incerca sa “educi” persoanele de sex opus cu care te intalnesti, pentru ca poti crea impresia ca esti obsedat de perfectiune. Cel bine pentru tine este sa ocolesti persoanele care nu-ti plac, fara prea mult tamtam. Varsator Ai tendinta sa fii agresiv, mai ales daca intampini ostilitate din partea celorlalti sau daca ti se pare ca esti fortat sa faci anumite lucruri. Conflictele si confruntarile sunt inevitabile, ai grija, totusi, sa nu te infurii prea tare si sa regreti ceea ce vei spune la nervi. Pesti Gratie abilitatilor tale de comunicare aflate la cote inalte in aceasta saptamana, sansele de reusita la locul de munca sunt foarte mari. Nu este exclusa o promovare sau o marire de salariu. Acest lucru te va linisti si vei avea parte de mai multa actiune in dormitor.