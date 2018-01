Avocatul lui Băsescu a contestat decizia instanței care a menținut anularea cetățeniei moldovene a fostului președinte român

15:40

Un cunoscut cântăreț și-a pierdut viața într-un mod tragic. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies şi The Kinks, a murit la vârsta de 76 de ani, în urma unei căzături pe scări, scrie evz.ro. Informaţia despre decesul lui Jim Rodford a fost făcută publică de formaţia The Kinks pe platforma online […]