Accident în Capitală și străzi cu flux majorat de transport. Iată ce drumuri să eviți la această oră în Chișinău

Sute de mii de persoane au participat, sâmbătă, în marile oraşe americane, la Marşul Femeilor, al doilea de acest fel după protestul masiv de anul trecut împotriva preşedintelui Donald Trump, criticând Administraţia de la Washington, relatează The Associated Press. Articolul (foto, video) Sute de mii de persoane, printre care şi numeroase vedete, au participat la Marşul Femeilor, la un an după învestirea lui Trump apare prima dată în #diez.