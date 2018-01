Horoscop. Scorpionii au o bună ocazie să-și etaleze artistismul

13:50

Și în acest an au uitat de smerenie. Sute de oameni s-au adunat și în acest an în scuarul Catedralei „Naşterea Domnului” din Capitală pentru a lua apa sfinţită după „Botezul Domnului”. La fel ca şi în anii precedenţi, enoriaşii s-au îmbulzit. sursa video: Ziarul de Gardă Articolul Și în acest an cu ceartă și îmbulzeală! Cum și-au luat enoriașii apă sfințită apare prima dată în IMPACT TV.