FC Torino a cumpărat cu 1,5 milioane de euro un atacant de la Sheriff Tiraspol, Benevento continuă să se întărească

Păcatele sunt gânduri, vorbe sau fapte rele pentru om, având efect negativ asupra celui care le execută, precum şi asupra întregii lumi. Acest efect negativ se resimte, sesizabil sau insesizabil, chiar dacă păcatul este, sau nu, cunoscut sau recunoscut ca fiind un lucru rău. Săvârşirea sau afişarea acestor păcate se poate face şi în sfera artei, de orice fel, şi a tehnologiei audio-foto-video, mai ales prin radio, televizor şi internet. Această listă nu reprezintă în totalitate atotcuprinzătoare poziţia lui Dumnezeu, a Bisericii Ortodoxe şi nici a marilor asceţi şi teologi, psihologi şi filosofi, medici şi cercetători, ea putând fi detaliată şi completată. Dar este un bun punct de plecare pentru o viaţă fericită şi o lume mai bună. Poate aceste păcate se opun dragostei, adevărului, vieţii, bunătăţii, libertăţii şi dreptăţii umane şi universale. Unele dintre ele pot avea efecte ireversibile. Sinuciderea este cel mai grav păcat şi nu face obiectul listei de mai jos, căci nu poate fi redus, îndreptat sau iertat. 1. M-am mândrit 2. Am dorit bani, averi sau posesiuni fără a fi nevoie 3. Am fost invidios 4. M-am mâniat 5. Am fost lacom 6. Am fost leneş 7. Am facut sex necăsătorit, adică am curvit 8. Am facut sex cu altcineva decât cu soţul sau soţia, adică am preacurvit 9. Am căutat slavă deşartă 10. Am minţit 11. Am deznădăjduit 12. Am folosit metode de contracepţie 13. Am avut gânduri de sinucidere 14. Am îndemnat sau încurajat la păcat 15. Am cerşit deşi puteam evita 16. Am fumat 17. M-am drogat 18. Am luat tratamente medicale fără sfat abilitat 19. M-am îmbătat 20. Am înjurat 21. Am furat, de la oricne, sub orice formă şi cu orice scop 22. Am înşelat 23. Am ironizat 24. Am jignit 25. Am lovit sau agresat 26. M-am bucurat de rău 27. Mi-am provocat boli sau răni intenţionat 28. M-am autoflagelat 29. Mi-am găurit pielea 30. M-am tatuat 31. Am ţinut greva foamei 32. Nu am respectat legile statului în care locuiesc sau în care am călătorit 33. Nu mi-am plătit datoriile 34. Am amânat plata datoriilor 35. Am suprasolicitat angajaţii 36. Am suprasolicitat animale 37. Am ucis 38. Am omorât animale fără a fi nevoie 39. Am omorât plante fără a fi nevoie 40. Am distrus obiecte fără a fi nevoie 41. Am ascuns adevărul 42. Am cârtit 43. Nu am evitat starea de întristare 44. Am blestemat 45. Am scuipat ostentativ sau fără a fi nevoie 46. M-am opus intenţionat binelui 47. Am bârfit sau am vorbit în deşert 48. Nu am făcut milostenie când aş fi putut 49. Nu am ajutat când mi s-a cerut deşi puteam să ajut 50. Nu am evitat răul 51. Nu am corectat răul deşi aş fi putut 52. Mi-am lovit sau agresat părinţii 53. Mi-am înjurat părinţii 54. Mi-am agresat copilul 55. Am agresat animale 56. Am chinuit oameni 57. Am chinuit animale 58. Am iubit animalele sau natura mai mult decât oamenii 59. Am răpit sau sechestrat persoane 60. Nu am ajutat şi favorizat bolnavii, bătrânii sau persoanele cu handicap 61. Nu am avut răbdare 62. Am practicat cămătăria 63. Am ameninţat 64. Nu am iertat 65. Am duşmănit 66. Am urât 67. Am practicat sau am apelat la vrăjitorie 68. Am deochiat sau am crezut în deochi 69. Am practicat sau am apelat la magie 70. Am practicat sau am apelat la spiritism 71. Am facut sau am crezut în farmece 72. Am practicat sau am apelat la descântece 73. Am fost superstiţios 74. Am crezut în noroc şi obiecte sau situaţii ce aduc noroc 75. Am practicat astrologia şi am crezut în horoscop 76. Am crezut în reîncarnare 77. Am judecat păcătosul, şi nu păcatul 78. Am jucat jocuri de noroc 79. Am pus pariu 80. Am ghicit în palmă, cafea, stele, nori, cărti de joc sau tarot, etc 81. Nu am ajutat şi favorizat săracii, orfanii, văduvele sau gravidele 82. Am păcălit 83. Am glumit pe seama cuiva 84. Am canalizat entităţi demonice sau am apelat la medium 85. Am practicat yoga sau meditaţii transcedentale 86. Am băut sau mâncat urină, sânge, spermă sau fecale 87. M-am închinat la idoli, demoni sau zei 88. Am susţinut credinţe ca fiind ştiinţe 89. Am spus presupuneri ca fiind adevăruri 90. Am practicat sectarismul 91. Am susţinut grupuri separatiste, extremiste sau antiumane 92. Am susţinut organizaţii teroriste sau de diferenţiere socială 93. Am fost complice la păcatul altuia 94. Am dorit să stăpânesc şi să controlez alţi oameni 95. Am falsificat 96. N-am încercat să-mi repar greşelile 97. Am dat sau am luat mită 98. Am fost zgârcit 99. Am făcut risipă 100. M-am îndulcit cu gândul păcătos 101. Am vrut să mă răzbun 102. Am dorit răul cuiva 103. M-am crezut mai puţin păcătos ca altul 104. M-am lăudat 105. Am râs de oameni 106. Nu am cerut ajutor când am avut nevoie 107. Am facut sex în timpul menstruaţiei 108. Am forţat la sexualitate sau am violat 109. Am facut sex anal 110. Am facut sex oral 111. M-am masturbat 112. Am făcut perversiuni sexuale sau am avut diferite fantezii erotice 113. Am fost sadic 114. Am fost masochist 115. Mi-am provocat intenţionat durere 115. Am privit imagini sau filme porno 116. Am participat la spectacole sau orgii erotice 117. Am fost pedofil 118. Am fost zoofil 119. Am fost necrofil 120. Am avut gânduri homosexuale 121. Am întreţinut relaţii sexuale cu persoane de acelaşi sex 122. Am promovat un păcat sau am spus că nu ar fi păcat 123. Am linguşit 124. Am luat apărarea cuiva când pacătuia 125. Am ispitit 126. Am făcut avort 127. Am abandonat copilul 128. Am făcut incest 129. Am pipăit trupul cuiva spre plăceri deşi nu-mi era soţ sau soţie 130. Am făcut sau mi s-a făcut masaj erotic 131. Am masturbat pe cineva sau invers 132. Am discutat despre sex mai mult decât sfera biologică de bază 133. Am avut râvnă extremă 134. Am muncit până la epuizare 135. Am neglijat sănătatea 136. Am căzut în ipohondrie sau am exagerat cu grija pentru sănătate 137. Am refuzat remediile sau intervenţiile medicale necesare 138. Am muncit sau am solicitat diferite servicii în ziua de duminică 139. Am afişat nuditate sau îmbrăcăminte lascivă în public 140. Mi-am făcut operaţii estetice sau implanturi deşi nu era necesar 141. Am săvârşit acte de bravură exagerată 142. Nu mi-am cerut iertare când am greşit 143. Nu mi-am educat corespunzător copilul 144. Am fost nepăsător faţă de necazul altuia 145. Am fost nepăsător faţă de adevăr şi dreptate 146. Nu am căutat să aflu scopul vieţii şi adevărul necesar vieţii 147. Am făcut obsesie din a căuta adevărul 148. Am făcut obsesie din a face dreptate 149. Nu am cercetat diferenţierea binelui de rău 150. Am mustrat prea aspru 151. Am sfătuit agresiv 152. Am cicălit 153. Am profanat morminte, locaşuri sau obiecte de cult 154. Am crezut în vise sau am căutat interpretarea lor 155. Nu am respectat liniştea celorlalţi 156. Nu am respectat libertatea celorlalţi 157. Am fost rasist 158. Am fost naţionalist extremist sau xenofob 159. Am hulit 160. Am fost ipocrit sau făţarnic 161. Nu am luat apărarea celui asuprit pe nedrept deşi puteam 162. Am practicat sau am apelat la hipnoză 163. Am fost bănuitor sau suspicios şi poate chiar paranoic 164. Am fost foarte gelos sau foarte posesiv 165. Am participat la ritualuri satanice 166. Am promovat satanismul 167. Am instigat la anarhie sau haos 168. Am ascuns adevărul deşi era bine să-l spun 167. Am neglijat igiena personală deşi aveam posibilităţi 168. Am făcut obsesie pentru igienă sau alimentaţie 169. Am susţinut erezii 170. Am fost egoist 171. Am fost prea îngăduitor cu copilul meu 172. Am transmis cu intenţie boli contagioase altor persoane 173. Am venerat sau idolatrizat oameni, partide, echipe sau formaţii 174. Am idolatrizat animalele, natura sau diferite obiecte 175. Am fost laş sau fricos când puteam să fac ceva bun 176. Am fost curios peste măsură 177. Nu am iubit divinitatea şi celelalte fiinţe vii Pentru reducerea, evitarea, renunţarea şi iertarea acestor păcate avem soluţiile lăsate de Dumnezeu pe pământ prin Biserica Sa (Ortodoxă). Astfel că respectarea celor 7 Taine bisericeşti printre care şi spovedania (cainţa şi mărturisirea păcatelor), încercarea după puteri de îndreptare, rugăciunea individuală şi colectivă (slujbele bisericeşti) pentru primirea ajutorului prin har sau factori externi, sfaturile părintelui duhovnic, milostenia şi alte fapte bune, munca şi cumpătarea, citirea de cărţi ortodoxe şi cercetarea adevărului sub toate formele lui, devin vitale şi absolut necesare. Ştiinta adevărului istoric, spiritual şi universal duce la Ortodoxie care este calea sigură către fericirea vieţii pământeşti şi sporeşte mult şansele îndumnezeirii după moartea acestui trup, când va începe viaţa fără de sfârşit într-o lume nouă, ce nu poate fi descrisă prin cuvinte omeneşti. Sursa: ortodoxia.ro