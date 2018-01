(foto) Profesoară arestată pentru că i-ar fi făcut sex oral unui elev

17:01

O femeie de 21 de ani, din Vaslui, a născut în zăpadă, pe marginea drumului. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ambulanța a avut o mică întârziere, însă bebelușul a fost mai grăbit și a venit pe lume cu 2 minute înaintea echipajului medical. Femeia din comuna Pușcași, județul Vaslui, a sunat la 112, sâmbătă, la ora 4:00, iar după un timp a ieșit la poarta casei ca să aștepte ambulanța, relatează vremeanoua.ro. Aici, femeia a născut, băiețelul ei venind pe lume direct pe zăpadă. „David George a avut mare noroc, fiindcă Dumnezeu a făcut ca drumul anevoios spre Poiana lui Alexa să-l parcurgem destul de ușor și repede, având în vedere condițiile meteo. Am ajuns la timp și am preluat-o pe mămică cu tot cu bebeluș. Acesta respira corect și avea culoare normală, semn că frigul nu l-a afectat în niciun fel. Asta și din cauză că mămica s-a dezbrăcat de haină și a pus-o pe zăpadă, după care a născut și și-a înfofolit fătul imediat”, au declarat ambulanțierii. „Când am fost sunați, femeia ne-a spus că au început contracțiile. Nu i se rupsese încă apa, așa că am decis ca rapid o ambulanță să plece spre locuința acesteia. Nu ne așteptam ca aceasta să nască așa repede. Femeia nu a mai avut răbdare și a ieșit înaintea ambulanței. Numai că a născut, în zăpadă, pe marginea drumului, asistată doar de soț. Ambulanța era la două sute de metri, când femeia a născut și a intervenit rapid. Noi în tot acest timp am consiliat-o pe mămică cu ce are de făcut. Fătul este sănătos, are o greutate de peste 2.500 de grame, iar faptul că s-a născut în zăpadă nu l-a afectat în niciun fel. Echipajul nostru a intervenit promt. Acum, atât mama, cât și bebelușul sunt în afara oricărui pericol”, a declarat dr. Dănuț Ungureanu, directorul medical de la SAJ Vaslui. Citește și: Oficial! Noul Porsche 911 va putea fi încărcat cu energie de la o priză casnică Dezinformarea și falsurile, stimulate de lipsa sancţiunilor Migrația deputaților. De unde și către cine au plecat deputații din actualul Parlament? Asediu de 13 ore la un hotel de lux din Kabul Un italian și-a așteptat cinci ore iubita mexicană în Gara din Nord din cauza unei întârzieri Ce cred americanii despre Donald Trump, la un an de la învestire