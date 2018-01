Glob luminos deasupra Siberiei, după testele cu rachete balistice ruseşti

16:50

În schimbul promisiunii de a nu crea probleme în afaceri, liderii Partidului Liberal Democrat din Moldova, care au controlat majoritatea ministerelor și agențiilor de aplicare a legii, au primit servicii și bunuri materiale plătite de omul de afaceri Ilan ȘOR. Potrivit materialului publicat de Ziarul de Gardă, pe baza unui verdict judiciar motivat, Vlad Filat, […]