  Ştire „Россия 1” despre fructele și legume exportate în UE și Rusia: jumătăți de adevăr și trunchierea declarațiilor

13:15

În toiul sărbătorilor de iarnă, cu toții vrem să simțim atmosfera Crăciunului și căldura familiei adunate la masa de sărbătoare. Cu toate acestea, există însă și multe persoane care din anumite motive, nu au posibilitatea să trăiască acele momente fericite, alături de cei dragi. An de an, mai multe organizații, grupuri de inițiativă și reprezentanți ai lăcașelor de cult, desfășoară campanii sociale pentru a readuce în inimile persoanelor mai puțin fericite, magia și căldura sărbătorilor creștine. O asemenea campanie se desfășoară în satul Sadaclia din raionul Basarabeasca. Asociația Tineretului Ortodox din Sadaclia (ATOS), condusă de diaconul bisericii din localitate, Adrian Macari. Tinerii asociației s-au mobilizat la maxim pentru a-și îndeplini scopurile propuse pentru Campania de caritate din acest an. „Am început colectarea de fonduri încă de la începutul postului, avem un loc special în biserică unde enoriașii aduc alimente în special pentru cei nevoiași. Toate produsele colectate timp de o săptămână merg la o familie numeroasă sau cu probleme financiare” - menționează Adrian Macari.[caption id="attachment_16192" align="aligncenter" width="960"] Târgul de caritate din satul Sadaclia, foto: Asociația Tineretului Ortodox din Sadaclia/Facebook[/caption] De asemenea, tinerii au inițiat o Campanie de colectare a fondurilor pe internet, pentru procurarea unui cărucior electric pentru o persoană cu dizabilități din localitate. Totodată, aceștia au dat start unui iarmaroc caritabil de Crăciun,care se desfășoară în fiecare duminică. În cadrul iarmarocului, tinerii expun spre vânzare diverse jucării hand-made pentru sărbătorile de iarnă, obiecte de decor și multe altele decorațiuni. Și parohul bisericii cu hramul Sfântul mare Mucenic Pantelimon din orașul Cimișlia, Ion Jelihovschi, a inițiat colectarea de fonduri și produse pentru cei care trăiesc mai greu. Potrivit preotului, în fiecare an se atestă o creștere a numărului de persone care se află în dificultate. Produsele acumulate până în ajunul Crăciunului, urmează a fi distribuite persoanelor social-vulnerabile și familiilor cu mulți copii. Atmosfera de sărbătoare este creată de către slujitorii domnului din cel mai sudic raion al țării. Astfel, la Cahul, mai multe persoane au beneficiat de ajutoare în cadrul campaniilor de colectare de fonduri pentru persoanele mai triste ca noi. Potrivit protoiereului Catedralei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din oraș,Mihail Mungiu, colectarea produselor și a mijloacelor financiare s-a făcut în incinta catedralei din oraș. „Recent am încheiat o campanie de colectare și distribuție de fonduri, pe care le-am colectat în comun cu enoriașii din oraș. Au fost oferite produse persoanelor cu o situație socială mai precară, precum și deținuților penitenciarului din Cahul. În ajunul Nașterii Domnului urmează să se desfășoare Caravana de Crăciun, în cadrul căreia intenționăm să oferim produse și bani, care au fost colectați în incinta lăcașului, pentru aproximativ 50 de persoane” – a declarat Mihail Mungiu. Ulterior, la data de 13 ianuarie, orașul Cahul urmează să găzduiască festivalul „Colindul de Crăciun”. Evenimentul organizat de către Eparhia de Cahul și Comrat, v-a întruni colective artistice din toate raioanele din sudul țării. Nici în raionul Cantemir nu s-a uitat a face daruri în ajunul sărbătorilor creștine. Potrivit preotului din satul Cârpești, Mihail Cebanu, acum câteva zile au fost distribuite produse pentru 10 familii din localitate.[caption id="attachment_16193" align="aligncenter" width="960"] Distribuția produselor colectate pentru beneficiarii din Cârpești, foto: Băștinașii satului Cârpești/Facebook. [/caption] „Campania este binevenită, spune părintele, mai ales că în acest an s-au implicat foarte activ și băștinașii plecați peste hotare”. Împreună cu colindătorii, casele beneficiarilor de ajutor, au fost vizitate de colindători și Moș Crăciun, care a readus zâmbetele pe fețele copiilor. „Noi deja am fost în satul Cârpești și am distribuit produse alimentare pentru 10 familii. Această acțiune a fost posibilă grație contribuțiilor creștinilor din sat, a primăriei și a băștinașilor din această localitate, stabiliți după hotarele țării. Am mers împreună cu mai mulți copii, care au colindat și prezentat mai multe numere artistice. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom strădui să facem mai multe acțiuni de acestea, deoarece sunt foarte multe persoane care au nevoie de așa ceva ” –a menționat părintele Mihail Cebanu. De asemenea, Crăciunul pe stil vechi, urmează să-i bucure pe 150 de copii ai comunei Chioselia, cărora urmează a le fi oferite daruri din partea bisericii din localitate. Campaniile caritabile desfășurate în localitățile din sudul țării își propun să ducă persoanelor aflate în dificultate nu doar cadourile de Crăciun, ci și tot de ce mai e nevoie pentru ca sărbătorile lor să aibă puțină magie, în ciuda poveștii triste din care sunt nevoiți să facă parte.