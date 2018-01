(ACUM UN AN) Raportul Premierului Filip

06:40

La aproape un an după plecarea sa din fotoliul de vicepreședinte a Parlamentului, Liliana Palihovici a povestit pentru www.curentul.md cum s-a simțit în anul 2017, ce așteptări are de la noul an electoral, dar și cum își apreciază cariera politică din toată perioada de activitate. „A fost un an dificil, așa cum a fost cred că pentru […]