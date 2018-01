Trenurile din Japonia au început să ''latre''

04:00

In anii ’60, un profesor american, Bill Podlich, impreuna cu sotia si cele doua fiice ale sale, a efectuat o Lunga calatorie in Afganistan.El a surprins in imagini viata de atunci, care era radical diferita fata de ce a urmat sub guvernarea talibanilor.Fotografiile arata un stil de viata mai degraba occidental, cu femei purtand fuste scurte, relaxate si zambitoare pe strada. Este un contra