Aplicaţia mobilă Facebook Messenger va fi simplificată. Ce modificări propune compania

15:00

Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records, iar piesele lansate de aceștia au devenit hit-uri atât în media clasică cât și în online. Conform clasamentului Mediaforest, single-ul „Weekend" a lui The Motans și Delia a cucerit radiourile și televiziunile muzicale și a devenit „Piesa anului 2017", cu peste 23 de milioane de vizualizări. Piesa The Motans și INNA „Nota de plată", a obținut locul 1 pe radio și TV în România